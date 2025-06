Wat staat Max Verstappen écht in de weg richting zijn grote droom?

Max Verstappen is nu nog actief in de Formule 1, maar in de toekomst wil hij zijn GT3-droom verwezenlijken. Dit weekend wordt de 24 uur van de Nürburgring verreden, de droomrace van Verstappen. Als hij ooit wil deelnemen aan deze race, dan wordt het een enorme uitdaging om de juiste papieren te halen.

Vorige maand stond er op de Nürburgring Nordschleife een NLS-testdag op het programma. In de pitlane verscheen er een Ferrari GT3-bolide in de kleuren van Verstappen.com Racing. Op de blauwe wagen was de naam van de onbekende coureur Franz Hermann te zien.

Weinig mensen hadden verwacht dat niemand minder dan Max Verstappen die dag plaats zou nemen achter het stuur van de Ferrari. Toen de viervoudig wereldkampioen Formule 1 zich toch in de pitlane meldde, ontstond er een enorm mediacircus. 'Franz Hermann' verbrak direct een ronderecord, en hij maakte er geen geheim van dat hij graag wilde racen op de Nordschleife.

Speciaal rijbewijs

De Nürburgring Nordschleife is echter geen normaal circuit, en ze hebben dan ook speciale regels. Alle coureurs die vandaag aan de start verschijnen van de 24 uur van de Nürburgring hebben namelijk een speciaal 'rijbewijs' gehaald om hier te mogen rijden. Een uitzondering krijg je niet zomaar, ook niet als je een viervoudig wereldkampioen bent.

De eerste stapjes

Een coureur moet hebben aangetoond te beschikken over de nodige stuurmanskunsten. Als die stap is gezet, dan kan er worden begonnen aan de lange weg richting de zogenaamde DMSB Permit Nordschleife. De eerste stap die een coureur moet zetten, is het maken van een e-learning cursus. Als deze succesvol wordt voltooid, dan is een permit voor Grade B in principe binnen. Dit hangt echter wel af van hoe goed een coureur is.

Op de Nürburgring wordt er gewerkt met verschillende gradaties voor verschillende auto's. Met een permit voor Grade B mag er in principe worden deelgenomen aan de 24-uursrace, maar wel in een auto dit aan deze regels voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een BMW M240i Cup.

Racen met een GT3-bolide

Als Verstappen wil racen in een GT3-bolide, dan moet hij een permit Grade A op zak hebben. Om te 'promoveren' van Grade B naar Grade A, moet er worden geracet. Er moet worden gereden met wagens uit de Grade B-groep, en hiervoor moet een coureur minimaal twee keer worden geklasseerd, moeten er minimaal 14 racerondjes worden gereden en moet er minimaal 20 procent van de racetijd worden gereden.

Voldoet een coureur aan deze eisen, dan is de benodigde licentie om met bijvoorbeeld een GT3 te mogen rijden binnen. Als een coureur heeft aangetoond dat hij of zij een topcoureur is, dan volgt er dus mogelijk een uitzondering. Of dat bij Verstappen het geval is, is niet duidelijk.

Volle agenda

Het is dus Verstappens droom om deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring, maar dat is dus geen makkie. Het kost tijd, en tijd is juist iets wat Verstappen niet heeft. Het is voor hem vrijwel onmogelijk om dit te voltooien tijdens een Formule 1-seizoen. De droom blijft echter springlevend, en Verstappen zal dit weekend vermoedelijk veel aan de Nordschleife denken.