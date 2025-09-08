'Droom Verstappen in vervulling: Komend weekend officieel debuut op Nürburgring'

Het is geen geheim dat Max Verstappen een groot fan is van GT3-racen. De Nederlander heeft een eigen raceteam en neemt regelmatig deel aan testdagen. Het lijkt erop dat de dagen van testen voorbij zijn, want een racedebuut op de Nürburgring Nordschleife lijkt aanstaande.

Verstappen zorgde begin dit jaar voor een verrassing toen hij onder het pseudoniem 'Franz Hermann' op de Nordschleife verscheen voor een test in zijn Ferrari 296 GT3. Zijn testdag kreeg veel media-aandacht, en Verstappen verbrak direct het ronderecord. Al snel werd duidelijk dat Verstappen ook wil racen op de Nordschleife, maar daar is een speciale licentie voor nodig.

Cursus volgen

Het lijkt er sterk op dat Verstappen hier deze week werk van gaat maken. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport reist de Red Bull-coureur eind deze week af naar Duitsland voor een cursusdag. Op vrijdag 12 september zal hij deze training waarschijnlijk gaan volgen, al mag hij volgens de regels niet direct gaan racen in zijn Ferrari.

Racen met een Porsche

Volgens AMuS is de kans groot dat Verstappen op zaterdag 13 september aan de start verschijnt van de NLS-race op de Nordschleife. Het is de verwachting dat hij gaat rijden in een Porsche Cayman GT4 van het team van Lionspeed GP. Zijn simracer Chris Lulham reed recent ook een race voor dit team, en ook Thierry Vermeulen heeft al voor hen in de Cayman gereden.

GT3-debuut na Bakoe

AMuS stelt dat Verstappen als doel heeft op op 27 september, vlak na de Grand Prix van Azerbeidzjan, deel te nemen aan de NLS-race in de Ferrari GT3 van Emil Frey Racing. Als hij dit weekend slaagt voor zijn eerste test met de Cayman, dan staan alle seinen op groen om te debuteren in een GT3 op de Nordschleife.

Het lijkt er echter niet op dat Verstappen gaat rijden onder de naam Franz Hermann. Volgens de regels mag een coureur namelijk slechts één licentie hebben, en dus moet Verstappen onder zijn eigen naam gaan rijden.