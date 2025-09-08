user icon
'Droom Verstappen in vervulling: Komend weekend officieel debuut op Nürburgring'
  • Gepubliceerd op 08 sep 2025 13:23
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen een groot fan is van GT3-racen. De Nederlander heeft een eigen raceteam en neemt regelmatig deel aan testdagen. Het lijkt erop dat de dagen van testen voorbij zijn, want een racedebuut op de Nürburgring Nordschleife lijkt aanstaande.

Verstappen zorgde begin dit jaar voor een verrassing toen hij onder het pseudoniem 'Franz Hermann' op de Nordschleife verscheen voor een test in zijn Ferrari 296 GT3. Zijn testdag kreeg veel media-aandacht, en Verstappen verbrak direct het ronderecord. Al snel werd duidelijk dat Verstappen ook wil racen op de Nordschleife, maar daar is een speciale licentie voor nodig.

Cursus volgen

Het lijkt er sterk op dat Verstappen hier deze week werk van gaat maken. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport reist de Red Bull-coureur eind deze week af naar Duitsland voor een cursusdag. Op vrijdag 12 september zal hij deze training waarschijnlijk gaan volgen, al mag hij volgens de regels niet direct gaan racen in zijn Ferrari.

Wat moet Max Verstappen doen om zijn licentie te halen? Wij leggen het uit in dit artikel!

Racen met een Porsche

Volgens AMuS is de kans groot dat Verstappen op zaterdag 13 september aan de start verschijnt van de NLS-race op de Nordschleife. Het is de verwachting dat hij gaat rijden in een Porsche Cayman GT4 van het team van Lionspeed GP. Zijn simracer Chris Lulham reed recent ook een race voor dit team, en ook Thierry Vermeulen heeft al voor hen in de Cayman gereden.

GT3-debuut na Bakoe

AMuS stelt dat Verstappen als doel heeft op op 27 september, vlak na de Grand Prix van Azerbeidzjan, deel te nemen aan de NLS-race in de Ferrari GT3 van Emil Frey Racing. Als hij dit weekend slaagt voor zijn eerste test met de Cayman, dan staan alle seinen op groen om te debuteren in een GT3 op de Nordschleife.

Het lijkt er echter niet op dat Verstappen gaat rijden onder de naam Franz Hermann. Volgens de regels mag een coureur namelijk slechts één licentie hebben, en dus moet Verstappen onder zijn eigen naam gaan rijden.

Paulie

Posts: 4.396

ik heb gelezen dat zowel chris lulham als kees kutkaas meedoen

  • 8
  • 8 sep 2025 - 13:32
Reacties (12)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.396

    ik heb gelezen dat zowel chris lulham als kees kutkaas meedoen

    • + 8
    • 8 sep 2025 - 13:32
    • Skoda F1

      Posts: 310

      Niet goed gelezen!. Chris lulham rijdt onder pseudo Kees kutkaas! En Franz Hermann onder Klaas kopkaas

      • + 3
      • 8 sep 2025 - 13:53
    • Paulie

      Posts: 4.396

      oh oké, en voor welk team rijdt Karel kontkorst?

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 14:52
    • Skoda F1

      Posts: 310

      Kontkorst rijdt samen met Billy bilnaad voor Sperti GP in de anus pro klasse

      • + 1
      • 8 sep 2025 - 14:59
    • Golf-GTI

      Posts: 1.490

      ROFL !!!

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:10
    • Lulham

      Posts: 422

      😡

      • + 0
      • 8 sep 2025 - 15:38
  • AUDI_F1

    Posts: 3.279

    Als ze bij de test van 'Frans Hermann' hadden gezegd dat Max Verstappen zou rijden dan stond de hele werled pers klaar. Dat zal komende zaterdag misschien ook wel gebeuren.

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 13:38
  • Lulham

    Posts: 422

    Hee ik ben genoemd.

    • + 5
    • 8 sep 2025 - 13:45
  • Louis Dekker

    Posts: 114

    En zo rijden er komend weekend vele Nederlanders, inclusief caravan of tent, richting de Eiffel

    • + 2
    • 8 sep 2025 - 14:44
  • Franz Hermann

    Posts: 36

    Franz Hermann laat Verstappen alle hoeken van de Nurburgring zien, en dat zijn er nogal een paar. Dus kom maar op!

    • + 1
    • 8 sep 2025 - 15:04
  • Babs

    Posts: 34

    Komt die race ergens op tv of online?

    • + 0
    • 8 sep 2025 - 15:44

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

