Verstappen vandaag de baan op voor speciale testdag

Max Verstappen mag vandaag weer aan de bak op het circuit van Monza. Daags na zijn zege in de Italiaanse Grand Prix neemt hij weer plaats in zijn Red Bull-bolide, ditmaal voor een speciale bandentest voor bandenleverancier Pirelli.

Pirelli is al maanden bezig met het ontwikkelen van de banden voor 2026. Meerdere teams hebben al geholpen bij het testen van de nieuwe compounds, en ook deze week staan er weer twee testdagen op het programma. Vandaag wordt de testweek afgetrapt en komen de teams van Red Bull Racing en Aston Martin in actie. Verstappen mag vandaag aan de bak, en zal veel meters gaan maken om data te verzamelen voor Pirelli.

Afwisselen met Tsunoda

Verstappen komt vandaag overigens niet de hele dag in actie. Red Bull zal hem een halve dag laten rijden, waarna hij het stuur zal afstaan aan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Red Bull is niet het enige team dat vandaag op het Italiaanse asfalt te vinden is. Ook het team van Aston Martin zal een bandentest gaan afwerken, maar daar krijgen coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll een dagje rust. Reservecoureur Felipe Drugovich zal de test voor zijn rekening nemen.

Twee andere teams

Morgen staat de tweede en laatste dag van Pirelli's testweek op het programma. Het team van Red Bull heeft hun spullen dan al ingepakt, en zusterteam Racing Bulls zal samen met concurrent Williams gaan testen. Bij Racing Bulls komen vaste coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar allebei een halve dag in actie. Ook Williams kiest ervoor om de dag te verdelen, want Alexander Albon en Carlos Sainz komen allebei in actie.

Drukke dagen voor Verstappen

Voor Verstappen worden het de eerste meters van een opvallend drukke week. De Nederlander reist op vrijdag namelijk af naar de Nürburgring Nordschleife waar hij zijn permit gaat halen. Het is de verwachting dat hij op zaterdag voor het eerst deelneemt aan een race op de 'Groene Hel'.