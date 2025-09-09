user icon
Verstappen vandaag de baan op voor speciale testdag

Verstappen vandaag de baan op voor speciale testdag
  • Gepubliceerd op 09 sep 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen mag vandaag weer aan de bak op het circuit van Monza. Daags na zijn zege in de Italiaanse Grand Prix neemt hij weer plaats in zijn Red Bull-bolide, ditmaal voor een speciale bandentest voor bandenleverancier Pirelli.

Pirelli is al maanden bezig met het ontwikkelen van de banden voor 2026. Meerdere teams hebben al geholpen bij het testen van de nieuwe compounds, en ook deze week staan er weer twee testdagen op het programma. Vandaag wordt de testweek afgetrapt en komen de teams van Red Bull Racing en Aston Martin in actie. Verstappen mag vandaag aan de bak, en zal veel meters gaan maken om data te verzamelen voor Pirelli.

Afwisselen met Tsunoda

Verstappen komt vandaag overigens niet de hele dag in actie. Red Bull zal hem een halve dag laten rijden, waarna hij het stuur zal afstaan aan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Red Bull is niet het enige team dat vandaag op het Italiaanse asfalt te vinden is. Ook het team van Aston Martin zal een bandentest gaan afwerken, maar daar krijgen coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll een dagje rust. Reservecoureur Felipe Drugovich zal de test voor zijn rekening nemen.

Twee andere teams

Morgen staat de tweede en laatste dag van Pirelli's testweek op het programma. Het team van Red Bull heeft hun spullen dan al ingepakt, en zusterteam Racing Bulls zal samen met concurrent Williams gaan testen. Bij Racing Bulls komen vaste coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar allebei een halve dag in actie. Ook Williams kiest ervoor om de dag te verdelen, want Alexander Albon en Carlos Sainz komen allebei in actie.

Drukke dagen voor Verstappen

Voor Verstappen worden het de eerste meters van een opvallend drukke week. De Nederlander reist op vrijdag namelijk af naar de Nürburgring Nordschleife waar hij zijn permit gaat halen. Het is de verwachting dat hij op zaterdag voor het eerst deelneemt aan een race op de 'Groene Hel'.

Reacties (2)

  • da_bartman

    Posts: 6.082

    Zondagavond is de PH-UTL wel richting Monaco gevlogen. En ik zie geen vluchtbeweging terug naar Monza. was Max dan in Monza/Milaan achtergebleven?

    • + 0
    • 9 sep 2025 - 10:52
    • Pietje Bell

      Posts: 30.809

      Dat moet haast wel. Vermeulen en zijn vrouw zullen wel aan boord zijn geweest. Kelly vast niet, want haar vriendengroep was daar en zal ook wel gebleven zijn.
      Penelope is voor het derde weekend op rij alleen in huis gebleven bij de nan.nies omdat Kelly meteen na Sardinië naar St Tropez is gegaan met haar vriendinnen, daarna naar Ibiza en Estoril met haar zus en nu naar Monza met haar vrienden.

      • + 0
      • 9 sep 2025 - 10:59

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.256
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
