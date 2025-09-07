user icon
icon

Norris woedend op Verstappen bij start op Monza: "Wat een idioot!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris woedend op Verstappen bij start op Monza: "Wat een idioot!"
  • Gepubliceerd op 07 sep 2025 15:22
  • comments 7
  • Door: Jeroen Immink

De start van de Grand Prix van Italië was op zijn zachtst gezegd chaotisch. Polesitter Max Verstappen sneed bocht 1 af en wist daardoor voor Lando Norris te blijven. De Britse McLaren-coureur was allerminst te spreken over die actie en noemde Verstappen zelfs een ‘idioot’.

Norris beleefde een sterke start en zette zijn McLaren meteen naast de Red Bull van Verstappen. Bij het ingaan van bocht 1 probeerden beide coureurs laat te remmen. Omdat Norris aan de binnenkant zat, kon Verstappen niet insturen en besloot hij rechtdoor te gaan. De viervoudig wereldkampioen sneed daardoor de bocht af en bleef zo voor de Brit. Norris reageerde furieus.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

Max Verstappen moet zich melden bij de FIA in Zandvoort

28 aug

Norris niet te spreken over actie Verstappen

“Wat doet deze idioot? Hij duwt me op het gras en snijdt die bocht af,” klonk het op de boardradio. Kort daarop greep Verstappens engineer Gianpiero Lambiase in en vroeg de Nederlander om de plek terug te geven. Dat deed Verstappen dan ook.

De leiding van Norris duurde echter niet lang. Dankzij de hoge topsnelheid van de Red Bull wist Verstappen zijn rivaal bij het ingaan van bocht 1 alweer voorbij te steken. De Limburger, die al twee keer eerder wist te winnen op Monza, had zo snel de leiding weer terug in handen. Verstappen wist daarna zelfs weg te rijden bij Norris, die vooraf zei dat winnen de enige optie was.

Niet alleen Verstappen en Norris vochten fel in de openingsfase. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc gingen continu wiel aan wiel, waardoor de koplopers een gaatje konden slaan naar de derde en vierde plaats. Verder liep Esteban Ocon al vroeg in de race een tijdstraf op: de Fransman duwde Lance Stroll van de baan, wat hem een straf van vijf seconden opleverde.

 

Housmans

Posts: 172

Tja, als VER niet rechtdoor was gegaan hadden we een herhaling van Monza '21 gekregen!
De regels m.b.t. inhalen zijn zo idioot geworden, NOR doet een dive bomb, zit er nergens voor, en gaat helemaal naar buiten. VER kon niets anders doen dan dit.

Maar slim van RBR en VER, die wisten natuurlijk d... [Lees verder]

  • 8
  • 7 sep 2025 - 15:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Italië 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.667

    WOEDEND!!!!! Zo klonk hij ook echt.

    • + 0
    • 7 sep 2025 - 15:24
  • Mrduplex

    Posts: 1.605

    Norris,de baan gaat daar over in gras,maar dat snap je blijkbaar niet😂

    • + 4
    • 7 sep 2025 - 15:25
    • hennie013

      Posts: 1.839

      Buiten dat zat er nog een McLaren aan de andere kant van Max !
      En ik vond niet dat Max die plek hoefde geven omdat hij door Norris van de baan gedwongen werd zoals ik het zag, maar goed, duurde niet lang !

      • + 3
      • 7 sep 2025 - 15:43
  • Housmans

    Posts: 172

    Tja, als VER niet rechtdoor was gegaan hadden we een herhaling van Monza '21 gekregen!
    De regels m.b.t. inhalen zijn zo idioot geworden, NOR doet een dive bomb, zit er nergens voor, en gaat helemaal naar buiten. VER kon niets anders doen dan dit.

    Maar slim van RBR en VER, die wisten natuurlijk dat de Stuwards daar weer allemaal al met een spontaan hard geworden lid klaar zaten om VER flink te straffen. Maakt voor hun niet uit hoe of wat, als VER erbij betrokken is krijgt hij sowieso de straf!
    /S

    • + 8
    • 7 sep 2025 - 15:52
  • Kubica

    Posts: 5.590

    En hoe bedoelen ze, Norris is niet het lieverdje van McLaren…

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:12
  • Wingleader

    Posts: 3.324

    Wat een jankerd is die Norris. Jij had NUL recht op die bocht en stuurt zelf het gras op, zeker niet door Verstappen. RBR heeft geleerd en laten zich niet meer naaien door fie Engelse Stewards. Piastri had nooit die plek terug moeten geven aan die jankerd.

    • + 2
    • 7 sep 2025 - 16:36
    • Snelrondje

      Posts: 8.836

      @Wing, het mooiste is de plek teruggeven, dan Lando inhalen en rustig wegrijden.

      • + 1
      • 7 sep 2025 - 16:43

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×