De start van de Grand Prix van Italië was op zijn zachtst gezegd chaotisch. Polesitter Max Verstappen sneed bocht 1 af en wist daardoor voor Lando Norris te blijven. De Britse McLaren-coureur was allerminst te spreken over die actie en noemde Verstappen zelfs een ‘idioot’.

Norris beleefde een sterke start en zette zijn McLaren meteen naast de Red Bull van Verstappen. Bij het ingaan van bocht 1 probeerden beide coureurs laat te remmen. Omdat Norris aan de binnenkant zat, kon Verstappen niet insturen en besloot hij rechtdoor te gaan. De viervoudig wereldkampioen sneed daardoor de bocht af en bleef zo voor de Brit. Norris reageerde furieus.

Norris niet te spreken over actie Verstappen

“Wat doet deze idioot? Hij duwt me op het gras en snijdt die bocht af,” klonk het op de boardradio. Kort daarop greep Verstappens engineer Gianpiero Lambiase in en vroeg de Nederlander om de plek terug te geven. Dat deed Verstappen dan ook.

De leiding van Norris duurde echter niet lang. Dankzij de hoge topsnelheid van de Red Bull wist Verstappen zijn rivaal bij het ingaan van bocht 1 alweer voorbij te steken. De Limburger, die al twee keer eerder wist te winnen op Monza, had zo snel de leiding weer terug in handen. Verstappen wist daarna zelfs weg te rijden bij Norris, die vooraf zei dat winnen de enige optie was.

Niet alleen Verstappen en Norris vochten fel in de openingsfase. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc gingen continu wiel aan wiel, waardoor de koplopers een gaatje konden slaan naar de derde en vierde plaats. Verder liep Esteban Ocon al vroeg in de race een tijdstraf op: de Fransman duwde Lance Stroll van de baan, wat hem een straf van vijf seconden opleverde.