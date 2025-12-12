user icon
Norris onthult plannen na wereldtitel: "Even vergeten dat ik in F1 rijd"

Norris onthult plannen na wereldtitel: "Even vergeten dat ik in F1 rijd"

Lando Norris heeft zijn allereerste wereldkampioenschap binnen en geniet zichtbaar van het historische moment. Maar wat zijn de plannen van de McLaren-coureur nu het seizoen officieel voorbij is? De Brit laat weten dat hij juist even wil vergeten dat hij Formule 1-coureur is en vooral toe is aan vakantie. 

Het afgelopen jaar stond volledig in het teken van de titelstrijd. Met succes: Norris kroonde zich voor het eerst tot wereldkampioen. Nu het drukke seizoen achter hem ligt, zijn de komende weken voor de Brit een stuk rustiger. Maar naast de wintertests van volgend jaar, wat staat er nog meer op zijn agenda?

Norris heeft een volle planning

In gesprek met BBC Sport legt Norris zijn plannen uit: "De komende weken zijn simpel. Eerst gaan we alles nabespreken. Daarna zijn de FIA Awards, waar ik enorm naar uitkijk. Het is denk ik de eerste keer dat ik de trofee mag aanraken, dus daar heb ik veel zin in. Dan komt het kerstfeest van het team, een van de leukste avonden van het seizoen."

Daarnaast staat er ook ontspanning op het programma: "We gaan skiën. Zo ruim ik alle blessures mooi vroeg uit de weg en ik wil gewoon wat tijd doorbrengen met de mensen die je de afgelopen dagen veel op tv hebt gezien: mijn ouders, mijn broer en zussen. Dan ga ik proberen om dit seizoen te vergeten, en te vergeten dat ik in F1 rijd. Ik wil niet vergeten wat we dit seizoen gepresteerd hebben, maar ik wil gewoon een paar normale dagen beleven."

Norris vierde zijn titel al uitgebreid

De Brit heeft zijn titel niet onopgemerkt gelaten. "Ik heb het gevierd met mijn team, met zoveel mensen als maar kon. We hadden een kleine teamborrel in de buurt van het hotel met alleen McLaren, vrienden en familie. We hebben gewoon een paar drankjes met ze gedaan, en daarna hebben we het feest uitgebreid en naar een hoger niveau getild."

De Brit heeft in zijn zevende Formule 1-seizoen zijn allereerste wereldkampioenschap gehaald. Dit is vergeleken met andere kampioenen best laat in zijn carrière en alleen Jenson Button, Nigel Mansell en Nico Rosberg deden er meer races over dan de Brit. In totaal heeft Norris 152 races gereden totdat hij wereldkampioen werd en Max Verstappen bijvoorbeeld 141. 

