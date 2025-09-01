Carlos Sainz was allerminst te spreken over de stewards na afloop van de Formule 1-race op Zandvoort. De Spanjaard, die tegenwoordig voor Williams rijdt, kreeg een tijdstraf van tien seconden nadat hij in aanraking kwam met Liam Lawson. Zowel tijdens de race als erna reageerde Sainz woedend op die beslissing.

Tijdens de Grand Prix van Nederland ging het mis tussen Sainz en Lawson. Beide coureurs reden in de punten, maar bij het uitaccelereren van bocht 1 raakten ze elkaar. Zowel Sainz als Lawson liep daarbij schade op en moest een pitstop maken, waardoor hun race grotendeels verpest werd. “Hij is zo dom, altijd hetzelfde met hem”, foeterde Sainz direct op de boardradio.

De wedstrijdleiding bestrafte Sainz met een tijdstraf van tien seconden, tot grote frustratie van de Spanjaard. “Dit is het belachelijkste wat ik ooit heb gehoord. Zorg ervoor dat we na de race met de stewards kunnen praten”, klonk het vol ongeloof via de boordradio. Uiteindelijk werd Sainz dertiende, terwijl teamgenoot Alexander Albon indruk maakte met een vijfde plaats.

Sainz haalt hard uit naar stewards en Lawson

Ook na afloop van de race kon Sainz zich niet neerleggen bij de beslissing. “Ik weet niet hoeveel voorbeelden we al hebben gezien in bocht 1 in Zandvoort, waarbij twee auto’s naast elkaar rijden zonder contact. Het is een bocht die dat toelaat, zonder dat er per se contact hoeft te zijn”, vertelde hij in de paddock.

Over Lawson was Sainz evenmin te spreken. “Hij lijkt altijd liever een beetje contact te hebben en het risico te nemen op een uitvalbeurt of een lekke band, zoals nu bij ons gebeurde, dan gewoon te accepteren dat twee auto’s naast elkaar kunnen racen. Hopelijk komt dat nog met wat meer ervaring, want hij moet beseffen dat hij zo te veel punten op het spel zet voor een onnodige actie.”

Sainz, die dit seizoen is aangesteld als voorzitter van de GPDA (de rijdersvakbond), benadrukte dat hij het onderwerp niet zal laten rusten. “Ik wil horen hoe de stewards hiernaar kijken, want dit is onacceptabel. Niet alleen voor mij als coureur, maar ook als GPDA-voorzitter zal ik dit zeker aankaarten.”