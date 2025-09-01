user icon
Sainz woedend op stewards en Lawson: "Dit is echt onacceptabel"

Sainz woedend op stewards en Lawson: "Dit is echt onacceptabel"
  • Gepubliceerd op 01 sep 2025 13:22
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz was allerminst te spreken over de stewards na afloop van de Formule 1-race op Zandvoort. De Spanjaard, die tegenwoordig voor Williams rijdt, kreeg een tijdstraf van tien seconden nadat hij in aanraking kwam met Liam Lawson. Zowel tijdens de race als erna reageerde Sainz woedend op die beslissing.

Tijdens de Grand Prix van Nederland ging het mis tussen Sainz en Lawson. Beide coureurs reden in de punten, maar bij het uitaccelereren van bocht 1 raakten ze elkaar. Zowel Sainz als Lawson liep daarbij schade op en moest een pitstop maken, waardoor hun race grotendeels verpest werd. “Hij is zo dom, altijd hetzelfde met hem”, foeterde Sainz direct op de boardradio.

De wedstrijdleiding bestrafte Sainz met een tijdstraf van tien seconden, tot grote frustratie van de Spanjaard. “Dit is het belachelijkste wat ik ooit heb gehoord. Zorg ervoor dat we na de race met de stewards kunnen praten”, klonk het vol ongeloof via de boordradio. Uiteindelijk werd Sainz dertiende, terwijl teamgenoot Alexander Albon indruk maakte met een vijfde plaats.

Sainz haalt hard uit naar stewards en Lawson

Ook na afloop van de race kon Sainz zich niet neerleggen bij de beslissing. “Ik weet niet hoeveel voorbeelden we al hebben gezien in bocht 1 in Zandvoort, waarbij twee auto’s naast elkaar rijden zonder contact. Het is een bocht die dat toelaat, zonder dat er per se contact hoeft te zijn”, vertelde hij in de paddock.

Over Lawson was Sainz evenmin te spreken. “Hij lijkt altijd liever een beetje contact te hebben en het risico te nemen op een uitvalbeurt of een lekke band, zoals nu bij ons gebeurde, dan gewoon te accepteren dat twee auto’s naast elkaar kunnen racen. Hopelijk komt dat nog met wat meer ervaring, want hij moet beseffen dat hij zo te veel punten op het spel zet voor een onnodige actie.”

Sainz, die dit seizoen is aangesteld als voorzitter van de GPDA (de rijdersvakbond), benadrukte dat hij het onderwerp niet zal laten rusten. “Ik wil horen hoe de stewards hiernaar kijken, want dit is onacceptabel. Niet alleen voor mij als coureur, maar ook als GPDA-voorzitter zal ik dit zeker aankaarten.”

 

Damon Hill

Posts: 19.262

Wat een bizar slecht jaar heeft Sainz toch, en het heeft niet eens met pech te maken. Begin dit jaar was Albon vaak gewoon sneller, en daarnaast maakt Sainz dit jaar zelf ook nog een hoop fouten.

Het incident zelf zou ik niet bestraffen en zie ik als race ongeluk. Maar ik had nooit gedacht dat

  • 3
  • 1 sep 2025 - 13:52
Reacties (6)

  • snailer

    Posts: 29.454

    Dit lijkt mij een reactie van iemand die zwaar onder druk staat. Maar goed. Ik heb er niets van gezien en de stewards hebben het wel vaker enorm mis. Althans. Dat vind ik dan, he.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 13:36
    • Canson Po

      Posts: 2.656

      Ik heb het wel gezien, Sainz gaat voor een buitenom move die andere coureurs wel tot een goed einde brachten tijdens de gp, dus zeker geen domme move of zo, alleen kwam hij er niet en schoof Lawson door na een gebrek aan grip met als gevolg een aanrijding.

      Imo was dit een racingincident, die 10sec tsja ik snap Sainz wel.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 13:44
  • Damon Hill

    Posts: 19.261

    Wat een bizar slecht jaar heeft Sainz toch, en het heeft niet eens met pech te maken. Begin dit jaar was Albon vaak gewoon sneller, en daarnaast maakt Sainz dit jaar zelf ook nog een hoop fouten.

    Het incident zelf zou ik niet bestraffen en zie ik als race ongeluk. Maar ik had nooit gedacht dat Sainz zo matig zou zijn dit jaar. Eén van de verrassingen van het seizoen wat mij betreft, in negatieve zin dan.

    • + 3
    • 1 sep 2025 - 13:52
    • MustFeed

      Posts: 10.116

      Of Albon blijkt toch best wel goed te zijn.

      • + 1
      • 1 sep 2025 - 14:02
    • Damon Hill

      Posts: 19.261

      @MustFeed.
      Albon is misschien meer een diesel die ieder jaar iets beter is geworden. Maar een ultieme topper lijkt het me ook weer niet, al is Sainz dat ook niet. Ik denk vooral dat Albon perfect op zijn plek zit bij Williams en hij zich er kiplekker voelt, en daarom het beste in zichzelf naar boven haalt.

      • + 0
      • 1 sep 2025 - 14:16
  • Larry Perkins

    Posts: 59.521

    Ik denk ook een 'racing incident', maar dat het net wat meer aan Lawson lag die 'm iets na het midden van de bocht een paar centimeter verliest, net genoeg voor het contactmoment.
    Geen straf was m.i. dus de beste optie geweest.

    • + 0
    • 1 sep 2025 - 14:41

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 223
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
