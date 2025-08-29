Marko geeft de strijd op: "Was wel beter dan in Hongarije"

Het team van Red Bull Racing kende vandaag een redelijke vrijdag op het circuit van Zandvoort. De Oostenrijkse renstal had echter nog steeds een grote achterstand op de kop van het veld, en Helmut Marko probeert te verklaren wat er aan de hand is.

Voor de ogen van zijn landgenoten hoopte Max Verstappen vandaag mooie dingen te laten zien op Zandvoort. In de eerste vrij training noteerde de regerend wereldkampioen de zesde tijd met een grote achterstand op nummer één Lando Norris. In de tweede vrije training was het verschil met wederom Norris iets kleiner, en kwam Verstappen niet verder dan de vijfde tijd.

'Het was beter dan in Hongarije'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet heel erg tevreden met zijn prestaties. De Oostenrijker legde het uit tegenover de Duitse tak van Sky Sports: "Laten we het zo zeggen: het was beter dan in Hongarije. Maar dat was niet zo heel moeilijk, en we hebben de juiste balans nog niet volledig gevonden. Hoe harder het rubber, des te makkelijker het ons afgaat. Dat hebben we ook gezien in de longruns."

Marko denkt dan ook niet dat Red Bull om de zeges zal gaan vechten: "Aston Martin is verrassend sterk en Mercedes zit min of meer op gelijke hoogte. Ferrari lijkt wat meer problemen te hebben. Het wordt misschien een gevecht tussen Aston Martin, Mercedes en ons."

Wat is de rol van Newey?

Het feit dat Aston Martin zó goed voor de dag komt, kan mogelijk te maken hebben met de aanwezigheid van voormalig Red Bull-man Adrian Newey. Marko haalt zijn schouders op: "Dat weet ik niet, maar Newey is altijd een voordeel. De sprong is echt enorm. In Spa waren ze nog laatste of voorlaatste, en nu rijden ze regelmatig rond in de punten. Dat wijst er toch wel op dat iemand daar wat invloed heeft uitgeoefend."