Het begint er steeds meer op te lijken dat Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull. De ervaren teamadviseur geldt als één van de belangrijkste mensen binnen de Oostenrijkse renstal, maar hintte na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi op een vertrek. Het lijkt erop dat hij nu echt de deur achter zich dicht gaat trekken.

De 82-jarige Marko zorgde na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi voor de nodige verbazing. De Oostenrijker liet zich ontvallen dat hij nog niet zeker weet of hij volgend jaar nog bij Red Bull werkt. Marko stelde dat er gesprekken gaan volgen met de Red Bull-top, en dat ze dan wel verder zien. Het waren opvallende uitspraken, want Marko beschikt in principe nog over een contract tot en met eind 2026.

Vertrouweling van Verstappen

Marko staat bekend als een vertrouweling van Max Verstappen, en de Nederlander heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt dat hij hoopt dat Marko blijft. De Oostenrijker is nog altijd een belangrijke schakel binnen het team, maar in de afgelopen jaren nam zijn invloed af. Hij zou een machtsstrijd met teambaas Christian Horner hebben uitgevochten, maar ook sinds het vertrek van de Brit lijkt hij minder machtig te zijn.

Heeft Red Bull de knoop al doorgehakt?

Volgens de Britse krant The Telegraph is de knoop achter de schermen al doorgehakt. De krant meldt dat Marko aan het eind van het jaar gaat vertrekken bij Red Bull. Dit zou echter geen invloed hebben op de toekomst van Max Verstappen, volgens The Telegraph hangt zijn keuze af van de prestaties van Red Bull in 2026.

Komt er een vervanger van Marko?

Het is niet duidelijk of er een vervanger komt voor de ervaren Marko. Eerder dit jaar gingen er geruchten rond over de mogelijke komst van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen ontkende niet dat er gesprekken hadden plaatsgevonden, maar hij leek ook geen trek te hebben in deze functie. Red Bull-teambaas Laurent Mekies en Verstappen ontweken in Abu Dhabi vragen over een mogelijk vertrek van Marko.