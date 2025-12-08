user icon
'Red Bull hakt knoop door en neemt afscheid van Marko'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull. De ervaren teamadviseur geldt als één van de belangrijkste mensen binnen de Oostenrijkse renstal, maar hintte na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi op een vertrek. Het lijkt erop dat hij nu echt de deur achter zich dicht gaat trekken.

De 82-jarige Marko zorgde na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi voor de nodige verbazing. De Oostenrijker liet zich ontvallen dat hij nog niet zeker weet of hij volgend jaar nog bij Red Bull werkt. Marko stelde dat er gesprekken gaan volgen met de Red Bull-top, en dat ze dan wel verder zien. Het waren opvallende uitspraken, want Marko beschikt in principe nog over een contract tot en met eind 2026.

Vertrouweling van Verstappen

Marko staat bekend als een vertrouweling van Max Verstappen, en de Nederlander heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt dat hij hoopt dat Marko blijft. De Oostenrijker is nog altijd een belangrijke schakel binnen het team, maar in de afgelopen jaren nam zijn invloed af. Hij zou een machtsstrijd met teambaas Christian Horner hebben uitgevochten, maar ook sinds het vertrek van de Brit lijkt hij minder machtig te zijn.

Heeft Red Bull de knoop al doorgehakt?

Volgens de Britse krant The Telegraph is de knoop achter de schermen al doorgehakt. De krant meldt dat Marko aan het eind van het jaar gaat vertrekken bij Red Bull. Dit zou echter geen invloed hebben op de toekomst van Max Verstappen, volgens The Telegraph hangt zijn keuze af van de prestaties van Red Bull in 2026.

Komt er een vervanger van Marko?

Het is niet duidelijk of er een vervanger komt voor de ervaren Marko. Eerder dit jaar gingen er geruchten rond over de mogelijke komst van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen ontkende niet dat er gesprekken hadden plaatsgevonden, maar hij leek ook geen trek te hebben in deze functie. Red Bull-teambaas Laurent Mekies en Verstappen ontweken in Abu Dhabi vragen over een mogelijk vertrek van Marko.

Joeppp

Posts: 8.159

Ja sainz was zo weer weg, Albon ook, Gasly hoor je nooit meer wat van en wat dacht je van Hadjar echt ongelofelijk dat ze die een kans hebben gegeven. Lawson is er ook niet meer. En die Verstappen die rijdt dan nog wel maar met de beste auto van het veld bakt hij er niks van. Nee, qua talenten ba... [Lees verder]

  • 64
  • 8 dec 2025 - 16:49
Reacties (40)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.003

    NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 16:34
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Rustig maar dit is ook maar een gerucht.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 16:40
    • Snork

      Posts: 22.197

      Ouw, wat is er aan de hand? Worstenbroodjes op bij de Jumbo?

      • + 5
      • 8 dec 2025 - 16:53
    • Leclerc Fan

      Posts: 4.025

      Ik zal hem niet missen.

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 16:56
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Als iedereen stopt die jij niet zal missen bestaat er geen f1 meer schat ik zo in.

      • + 19
      • 8 dec 2025 - 17:08
    • Sambalbei

      Posts: 1.829

      Misschien kun je zijn ouw baantje overnemen?

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:01
    • This Guy 33

      Posts: 332

      @ koppie toe :

      Dan wordt Leclerc wel wereldkampioen met een Ferrari ;-)

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 18:20
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      En ook nog op Indianapolis?

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:22
    • snailer

      Posts: 30.952

      zonder F1 blijkt dat Leclerc nooit kampioen is geworden ;-)

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:43
    • Knalpijp

      Posts: 2.262

      Leclerc Fan@ Ja we weten ook wel dat Duitsers geen Oostenrijkers mogen.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 19:03
  • DRS-zone

    Posts: 400

    Elk tijdperk kent zijn einde en Marko was de laatste 6-7 races al behoorlijk afwezig, ook al was hij wel aanwezig op de circuits.

    Red Bull zal door selecteren en de vraag is ook een beetje wat hij nog toevoegt aan het team. In feite zorgde hij voor de verbinding tussen opleiding, Toro Rosso en talenten die naar RB gingen. Om nu te zeggen dat dat heel succesvol was, valt ook zwaar tegen.

    Ja er waren pareltjes zoals Vettel en Max, maar alle andere talenten zijn verzopen en waren snel klaar in de F1...

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 16:44
    • Joeppp

      Posts: 8.159

      Ja sainz was zo weer weg, Albon ook, Gasly hoor je nooit meer wat van en wat dacht je van Hadjar echt ongelofelijk dat ze die een kans hebben gegeven. Lawson is er ook niet meer. En die Verstappen die rijdt dan nog wel maar met de beste auto van het veld bakt hij er niks van. Nee, qua talenten bakt redBull er niks van.

      • + 64
      • 8 dec 2025 - 16:49
    • Canson Po

      Posts: 2.901

      Ouch, ik zet alvast een stoel voor DRS-Zone ;)

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:31
    • snailer

      Posts: 30.952

      Dit klopt niet. Marko was de intermediair tussen RBR en RB Oostenrijk. Hij adviseerde twee kanten op.

      Om een paar voorbeelden te geven.

      Hornet=r wilde een grote aanpassing. Bijvoorbeeld een windtunnel (die ze nu aan het bouwen zijn). Marko vroeg onderbouwing en kostenplaatje. Gaf mogelijk wat adviesen. En vervolgens ging hij met dat plan naar mateschitz. Marko was hier de Mount Everest. Je kwam er alleen overheen als je het goed voor elkaar had.

      Ander voorbeeld. Hij heeft de deal met Honda getrokken. Horner mocht af en toe technisch ondersteunen. Maar Marko was daar in de lead. Ook logisch. Ook hier moest Mateschitz tekenen. Niet Horner.

      Ik zal de oude man wel missen omdat hij ongezouten zijn mening gaf. Er is ook heel vaak hilariteit geweest rond zijn uitspraken. Die soms wat optimistisch (understatement), soms ongenuanceerd. En ook gewoon soms ondoordacht.

      Hij is 1 van de karakters die F1 nodig heeft.

      Een maar mensen hier hebben veel minder te klagen zonder types als Horner en Marko.
      Om er nog twee te noemen die een zelfde status hebben. Wolff en Brown. Altijd reuring en opwinding. Twee etterbakken op zijn tijd.

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 18:51
  • Joeppp

    Posts: 8.159

    Ik zou he jammer vinden als hij vertrekt want het is een markant persoon. Maarja 82 is een mooie leeftijd om afscheid te nemen en dan nog levend ook. Ik zou het wel goed vinden dat een nieuwe generatie de kans krijgt. Het rio Newey, Horner en Marko hebben het fantastisch gedaan maar nu wordt het tijd voor een nieuwe koers.

    • + 11
    • 8 dec 2025 - 16:52
  • Erwinnaar

    Posts: 5.272

    Eerlijk gezegd: bij het hoofdteam, is er niets van terecht gekomen behalve Verstappen.

    Marko mag blij zijn met de prestaties van Verstappen want zonder Verstappen was RedBull niet veel meer dan Aston Martin geweest wat prestaties betreft.

    Het is ongekend slecht dat die tweede RedBull zo minimaal gescoord heeft en Verstappen de titel heeft gekost maar dus ook de verantwoordelijkheid van Marko...

    Niet meer en niet minder, Verstappen had een teammaat nodig die voor de McLarens, misschien maar 1 keertje, was geeindigd en dan stonden we hier te juichen. 100 procent zeker.

    • + 3
    • 8 dec 2025 - 16:54
    • Joeppp

      Posts: 8.159

      Dit is zo ongelofelijk kortzichtig. Als Max er niet was geweest had Sainz het gat gevuld, niet dat hij meteen 4x wereldkampioen was geworden maar dan was RedBull van het niveua Mclaren geweest waarbij Sainz zou kunnen winnen of welke andere coureur dan ook. Je kan zeggen dat Redbull zo succesvol is geweest door Max maar als je er anders naar kijkt heeft Max ook heel carrières kapot gemaakt en de koers van RB bepaald. Was hij er niet geweest was er ook een andere koers gevaren.

      • + 10
      • 8 dec 2025 - 16:59
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Daar heb je een punt @Joeppp, zo had ik het nog nooit bekeken.

      • + 4
      • 8 dec 2025 - 17:15
    • Lulham

      Posts: 643

      De halve grid heeft ooit onder Marko zijn debuut gemaakt... Hij heeft absoluut een oog voor talent!

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:21
    • Canson Po

      Posts: 2.901

      "Hij heeft absoluut een oog voor talent!"

      Niet netjes van je ham :p , Marko verloor dat oog trouwens in zijn laatste F1 race (begin jaren 70) op circuit van Michelin (jawel de banden) kom niet op de locatie was ergens in de Auvergne

      • + 2
      • 8 dec 2025 - 18:35
    • snailer

      Posts: 30.952

      Circuit de Charade....

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:54
  • jd2000

    Posts: 7.500

    Aan alles komt een eind, maar deze ouwe baas gaf wel kleur aan het F1 wereld. Gezien de enorme loyaliteit van de Verstappen aan Marko, zal het voor Max ook makkelijker zijn om te verkassen.

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 16:54
  • Snork

    Posts: 22.197

    Toch even AI erbij gepakt en de vraag gesteld wat de huidige toegevoegde waarde van Marko in het RBR team is:

    Op dit moment ligt Helmut Marko’s toegevoegde waarde vooral in zijn rol als strategisch adviseur en vertrouwenspersoon, waarbij hij het management ondersteunt bij moeilijke beslissingen en zijn ervaring inzet om de teamstructuur en talentontwikkeling richting de nieuwe 2026-regels te begeleiden.

    De vraag is of RBR die rol nog nodig heeft, of dat dit zonder Marko ook goed belegd kan worden. Als vertrouwenspersoon zouden ze overigens Horner in kunnen huren, die schijnt tijd te hebben.

    • + 2
    • 8 dec 2025 - 16:57
    • Golf-GTI

      Posts: 1.634

      Precies de AI neemt die rol over

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:23
    • Freek-Willem

      Posts: 6.528

      Die ai lult ook aardig mee. Dit roepen we hier al jaren en ai denkt daarom dat het waar is

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:01
    • Canson Po

      Posts: 2.901

      Ja de man kan ook eens op pensioen gaan lijkt me, bracht soms wat hilariteit en zoals je al aangaf rust en vertrouwen bij sommige .. mss dat Red Bull er goed aan doet omzich zelf opnieuw te herlanceren, daar horen veranderingen bij natuurlijk.

      Maar eerlijk is eerlijk i ga die oude knakker wel missen!

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:38
  • meister

    Posts: 4.140

    Had Max niet In zijn contract staan dat als Dokter Helmut weg gaat Max vrij is om ook weg te gaan?

    Ferrari here we come!

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 16:58
    • F1jos

      Posts: 4.901

      Max als de verlosser naar Ferrari en Lewis uit zijn lijden.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:06
    • Kingarthur

      Posts: 152

      Nee dat is gewijzigd bij het nieuwe contract

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 17:16
    • koppie toe

      Posts: 5.012

      Wat staat er nog meer in @kingArthur?
      Ben reuze benieuwd.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 17:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 442

      "Max als de verlosser naar Ferrari en Lewis uit zijn lijden."

      Max gaat met de huidige structuur bij Ferrari net zo min iets bereiken als Leclerc of Hamilton.

      Probleem is daar echt niet de rijder en er gewoon een andere rijder in gooien gaat juist nul verschil maken.

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 17:42
    • da_bartman

      Posts: 6.315

      "Nee dat is gewijzigd bij het nieuwe contract" Nou dat contract van Verstappen is al een aantal jaren oud, als die clausule in Max's contract heeft gestaan, kan dat natuurlijk nooit verwijderd worden als Marko een nieuw contract ondertekend. Ik heb het dat gerucht ook gehoord. Maar misschien had Marko in zijn oude contract staan dat hij weg mocht als Verstappen RBR verliet. Maar dat is dus precies andersom

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:28
    • Canson Po

      Posts: 2.901

      "Max gaat met de huidige structuur bij Ferrari net zo min iets bereiken als Leclerc of Hamilton."

      Ik schat Leclerc hoog in maar ik ben niet zo overtuigd, Max kan zeker als catalysator Ferrari beter laten werken, net zoals ook Schumacher dat kon.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:41
  • tour71

    Posts: 1.595

    marko weg, hamilton weg, drs weg, formule 1 zal nooit meer hetzelfde zijn. O wacht toch wel.

    • + 1
    • 8 dec 2025 - 17:20
  • Pietje Bell

    Posts: 32.320

    Zoals ik vandaag al eerder hier ergens schreef weet Erik van Haren niets over het feit dat Lambiase niet meer gaat samenwerken met Max.
    Vond nu net dit antwoord van hem ook nog:

    Erik
    @Tw1ttErik
    ·
    4 u
    Podcast al opgenomen? Zo niet, kan je uitgebreid stilstaan bij de mogelijkheid dat het
    geweldige duo Max en GP mogelijk niet meer in deze hoedanigheid terugkeert in 2026..😇

    Erik van Haren
    @ErikvHaren

    Zeker, staat erop. En is op dit moment helemaal geen sprake van.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:32
  • fdorp

    Posts: 61

    En dan lees je ook nog allerlei geruchten over Lambiase. Hopelijk blijft die nog wel aan.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:36
  • Larry Perkins

    Posts: 62.001

    Bwoah, nieuws uit The Telegraph (en De Limburger)...
    Ik wacht nog ff op de officiële bevestiging!

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 18:03
    • Pietje Bell

      Posts: 32.320

      Volgens de Limburger is Marko ontslagen.
      Geloof er helemaal niets van, want Mintzlaff en Marko kunnen heel goed met elkaar opschieten. Vrij subjectief en negatief artikel.

      https://archive.is/K8Aep

      • + 1
      • 8 dec 2025 - 18:29
  • Quovadis

    Posts: 280

    Weer zo iets wat nog helemaal niet bevestigd is....weer stemmingsmakerij

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 18:30
  • Knalpijp

    Posts: 2.262

    Nou die man heeft een lintje verdiend , er is ook een keer een einde verhaal met zijn 82 jaren. Hakt er ook wel in als je meer dan 50 keer in die vlieger moet stappen per jaar.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 19:10

