Albon veroorzaakt tweede rode vlag in Zandvoort

Albon veroorzaakt tweede rode vlag in Zandvoort
  • Gepubliceerd op 29 aug 2025 16:45
  • Door: Bob Plaizier

Alexander Albon heeft voor de tweede rode vlag van de tweede vrije training in Zandvoort gezorgd. De Thaise Williams-coureur ging de fout in in de eerste bocht. Hij reed zich vast, en dat leverde de nodige schade op aan zijn Wiliams-bolide.

Albon verremde zich bij het ingaan van de Tarzanbocht. De Thaise coureur kon niets meer doen, en schoof vol door de grindbak. Hij beschadigde zijn neus, en leek zijn sessie te kunnen vervolgen. Hij reed zichzelf echter achterwaarts vast in de grindbak. Hierdoor werd de sessie stilgelegd.

24 aug
22 aug

Onhandig moment voor een crash

Albons crash vond plaats op het moment dat de meeste coureurs net wilden beginnen aan hun snelle rondjes. In tegenstelling tot de eerdere verwachtingen begon het niet te regenen, waardoor de teams en coureurs meer meters konden maken dan verwacht. Het werd dan ook een chaotische sessie, en Albon was daar één van de grote slachtoffers van.

Hij kon ongedeerd uit zijn Williams-bolide stappen, en de schade aan zijn auto was ook niet heel erg groot. Hij had alleen zijn voorvleugel beschadigd, en verder leek alles in orde te zijn met zijn wagen. Hij reed dan ook naar achteren vlak na zijn harde crash.

Tweede rode vlag

Hij reed zijn wagen vast, en dat was de oorzaak van het feit dat hij zijn rondje niet kon afmaken. Voor hem was het een grote teleurstelling, want hij was niet in de gelegenheid om een snelle rondetijd neer te zetten. Eerder in de training werd er ook al met de rode vlag gezwaaid, omdat Lance Stroll was gecrasht in bocht 3. Ook Isack Hadjar viel stil op de baan, maar in dit geval koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Nederland 2025

Reacties (0)

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 294
  • Podiums 2
  • Grand Prix 119
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
