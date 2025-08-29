Albon veroorzaakt tweede rode vlag in Zandvoort

Alexander Albon heeft voor de tweede rode vlag van de tweede vrije training in Zandvoort gezorgd. De Thaise Williams-coureur ging de fout in in de eerste bocht. Hij reed zich vast, en dat leverde de nodige schade op aan zijn Wiliams-bolide.

Albon verremde zich bij het ingaan van de Tarzanbocht. De Thaise coureur kon niets meer doen, en schoof vol door de grindbak. Hij beschadigde zijn neus, en leek zijn sessie te kunnen vervolgen. Hij reed zichzelf echter achterwaarts vast in de grindbak. Hierdoor werd de sessie stilgelegd.

Onhandig moment voor een crash

Albons crash vond plaats op het moment dat de meeste coureurs net wilden beginnen aan hun snelle rondjes. In tegenstelling tot de eerdere verwachtingen begon het niet te regenen, waardoor de teams en coureurs meer meters konden maken dan verwacht. Het werd dan ook een chaotische sessie, en Albon was daar één van de grote slachtoffers van.

Hij kon ongedeerd uit zijn Williams-bolide stappen, en de schade aan zijn auto was ook niet heel erg groot. Hij had alleen zijn voorvleugel beschadigd, en verder leek alles in orde te zijn met zijn wagen. Hij reed dan ook naar achteren vlak na zijn harde crash.

Tweede rode vlag

Hij reed zijn wagen vast, en dat was de oorzaak van het feit dat hij zijn rondje niet kon afmaken. Voor hem was het een grote teleurstelling, want hij was niet in de gelegenheid om een snelle rondetijd neer te zetten. Eerder in de training werd er ook al met de rode vlag gezwaaid, omdat Lance Stroll was gecrasht in bocht 3. Ook Isack Hadjar viel stil op de baan, maar in dit geval koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car.