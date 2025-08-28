Verstappen extreem enthousiast over F1-comeback Perez

Sergio Perez maakte deze week bekend dat hij in 2026 terugkeert in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, en de F1-wereld ontvangt hem met open armen. Max Verstappen is heel erg blij voor zijn nieuwe teamgenoot.

Verstappen en Perez kennen elkaar heel erg goed. De twee coureurs vormden van 2021 tot en met vorig jaar het rijdersduo van Red Bull Racing. Perez kwam vorig jaar slecht voor de dag, en Red Bull besloot hem aan het einde van het seizoen te vervangen. Perez trok zich terug, maar bleef dromen van een comeback. Bij Cadillac gaat hij in 2026 een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas, die ook een comeback maakt.

Verstappen heel erg blij voor Perez

Verstappen is blij voor Perez, zo liet hij in Zandvoort weten aan de internationale pers: "Het is een nieuwe start. Ik denk dat het van zijn kant niet over... Ik bedoel, een halfjaar of een heel jaar definiëren niet wie je bent, nietwaar?"

"Ik denk dat hij daar zelf ook vrij makkelijk over denkt. Sommige mensen gaat er misschien iets langer over door. Ik denk dat het voor Checo echt een nieuwe start is, je bent er zin in. Het is een nieuwe auto, echt een volledig nieuwe auto trouwens!"

Veel vertrouwen in Perez

Volgens Verstappen gaat Perez slagen bij zijn nieuwe werkgever in de Formule 1. De Nederlander gaat met veel belangstelling het nieuwe avontuur van Perez volgen: "Hij heeft veel goede dingen laten zien voordat hij bij Red Bull terechtkwam, en ook tijdens zijn periode bij Red Bull. Dus ja, hij moet er in zien te komen, er weer van genieten en ik hoop dat hij er een goede tijd gaat hebben."

Perez meldde eerder al dat Verstappen de eerste coureur was die hem feliciteerde met zijn nieuwe zitje bij Cadillac.