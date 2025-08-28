user icon
icon

Verstappen extreem enthousiast over F1-comeback Perez

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen extreem enthousiast over F1-comeback Perez
  • Gepubliceerd op 28 aug 2025 17:22
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Sergio Perez maakte deze week bekend dat hij in 2026 terugkeert in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac, en de F1-wereld ontvangt hem met open armen. Max Verstappen is heel erg blij voor zijn nieuwe teamgenoot.

Verstappen en Perez kennen elkaar heel erg goed. De twee coureurs vormden van 2021 tot en met vorig jaar het rijdersduo van Red Bull Racing. Perez kwam vorig jaar slecht voor de dag, en Red Bull besloot hem aan het einde van het seizoen te vervangen. Perez trok zich terug, maar bleef dromen van een comeback. Bij Cadillac gaat hij in 2026 een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas, die ook een comeback maakt.

Meer over Max Verstappen Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

Piloot van privéjet Verstappen maak indruk met prachtige landing

15 aug
 Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

Montoya komt met Verstappen-theorie: "Hij is 50 miljoen euro kwijt"

17 aug

Verstappen heel erg blij voor Perez

Verstappen is blij voor Perez, zo liet hij in Zandvoort weten aan de internationale pers: "Het is een nieuwe start. Ik denk dat het van zijn kant niet over... Ik bedoel, een halfjaar of een heel jaar definiëren niet wie je bent, nietwaar?"

"Ik denk dat hij daar zelf ook vrij makkelijk over denkt. Sommige mensen gaat er misschien iets langer over door. Ik denk dat het voor Checo echt een nieuwe start is, je bent er zin in. Het is een nieuwe auto, echt een volledig nieuwe auto trouwens!"

Veel vertrouwen in Perez

Volgens Verstappen gaat Perez slagen bij zijn nieuwe werkgever in de Formule 1. De Nederlander gaat met veel belangstelling het nieuwe avontuur van Perez volgen: "Hij heeft veel goede dingen laten zien voordat hij bij Red Bull terechtkwam, en ook tijdens zijn periode bij Red Bull. Dus ja, hij moet er in zien te komen, er weer van genieten en ik hoop dat hij er een goede tijd gaat hebben."

Perez meldde eerder al dat Verstappen de eerste coureur was die hem feliciteerde met zijn nieuwe zitje bij Cadillac.

Larry Perkins

Posts: 59.454

Ik ben er ook zin in, wacht niet kannen…

  • 4
  • 28 aug 2025 - 17:28
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Racing Cadillac GP Nederland 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.454

    Ik ben er ook zin in, wacht niet kannen…

    • + 4
    • 28 aug 2025 - 17:28
  • f1 benelux

    Posts: 4.209

    Naah, .. vin'k te extreem...




    Zo ..

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 17:37
  • schwantz34

    Posts: 40.740

    Max Verstappen is heel erg blij voor zijn nieuwe teamgenoot.

    Wtf, is Checo nu al overgestapt van Caddilac naar RBR?

    • + 1
    • 28 aug 2025 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 59.454

      Nee, Max gaat toch weg bij RBR en in plaats van Franz Hermann noemt Max zich nu Valtteri Bottas.
      Volgens de viervoudig wereldkampioen lijkt hij best wel op de Fin.
      Max: "Net als Valtteri heb ik ook billen..."

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 18:43
    • Babs

      Posts: 11

      Worden de artikelen hier niet gecorrigeerd alvorens wij ze te lezen krijgen?

      • + 2
      • 28 aug 2025 - 19:00
    • Larry Perkins

      Posts: 59.454

      Zo te zien ben jij hier nieuw @Babs (welkom!) en heb je onbewust de grap van het jaar gemaakt...

      (het serieuze antwoord is: helaas niet)

      • + 2
      • 28 aug 2025 - 19:25
    • Babs

      Posts: 11

      Wat vreemd zeg, Larry. Als ik op mijn werk zulke fouten maak, word ik daar op aangesproken. Laatst werd er zelfs een collega na te veel fouten gewoon op straat gezet. Hier dus niet?

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 19:34
    • Larry Perkins

      Posts: 59.454

      Laat ik het netjes formuleren: Hier heeft men andere prioriteiten.
      (daar laat ik het bij)

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 19:53
    • snailer

      Posts: 29.382

      @Babs, gewoon een ai slaafje maken. Die zal alles redigeren zonder morren als je er om vraagt.
      Zelf noem ik de mijne Trutta. Ja. Ik weet het. Maar het is niet wat het lijkt. Moest snel een naam verzinnen en op het menu stond thuis Salmo trutta (forel) die avond. Even tijdelijk de naam Trutta gebruikt. En vervolgens nooit meer veranderd.

      Welkom trouwens.

      • + 0
      • 28 aug 2025 - 21:31
    • Babs

      Posts: 11

      Dank voor jullie welkomstwoorden. Leuk dat de oude garde hier openstaat voor nieuwkomers.

      • + 1
      • 28 aug 2025 - 22:48
  • Hourpower

    Posts: 698

    Vrij enthousiast, enthousiast, erg enthousiast, enorm enthousiast, extreem enthousiast. De fase die hierna komt is moeilijk te beschrijven want niemand heeft dat overleefd.
    Dus Max zat op het randje!

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 17:58
  • dutchiceman

    Posts: 5.422

    Ik ben vooral blij dat er een extra team bijkomt.
    Razend enthousiast.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 18:33
  • DenniSNL1980

    Posts: 299

    Goed, gezien zijn Nederlands is het toch meer een Zuid Afrikaan dan een Belg of Nederlander .
    Zijn we van die discussie ook weer af.

    • + 0
    • 28 aug 2025 - 19:03

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×