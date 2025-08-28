Prachtig gebaar: Verstappen feliciteert Perez met nieuw avontuur

Sergio Perez maakte deze week bekend dat hij volgend jaar terugkeert in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het nieuwe team van Cadillac en hoopt daar zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij ontving veel felicitaties van andere coureur, en Max Verstappen klom als eerste in de pen.

Verstappen en Perez vormden van 2021 tot en met 2024 het rijdersduo van Red Bull Racing. Perez reed in dienst van Verstappen, en kon hem in de eerste jaren nog redelijk bijhouden. In 2023 en 2024 werden de verschillen steeds groter en groter, en bleek Perez niet langer in staat om Verstappen rugdekking te geven. Red Bull werd een soort eenmansleger en eind 2024 hakte men de knoop door.

Nieuw avontuur bij Cadillac

Perez werd aan de kant geschoven en vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda. Perez trok zich in de afgelopen maanden terug, en liet zijn gezicht niet meer zien in de paddock. Volgend jaar keert hij terug op de grid, en gaat hij rijden voor het nieuwe team van Cadillac. Hij gaat daar een rijdersduo vormen met Valtteri Bottas.

Prachtig gebaar van Verstappen

Het nieuws van de comeback van Perez hing al eventjes in de lucht, maar werd deze week officieel gemaakt. De Mexicaanse coureur ontving veel felicitaties. Tijdens een persmoment liet hij weten dat Verstappen al snel een appje stuurde: "Max was de eerste. Daarna kwamen Pierre Gasly, Franco Colapinto... Ik heb heel veel berichten ontvangen. Het is heel erg leuk om te zien dat ze blij zijn dat ik weer terug ben!"

Voor Perez wordt het het moment om weer te laten zien tot wat hij in staat is. In zijn laatste jaar naast Verstappen eindigde hij slechts op de achtste plaats in het wereldkampioenschap, terwijl de Nederlander de wereldtitel pakte.