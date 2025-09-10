user icon
Sainz duidelijk over Williams: "Ik koos niet voor 2025, maar voor de toekomst"

Sainz duidelijk over Williams: "Ik koos niet voor 2025, maar voor de toekomst"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz heeft momenteel zestien races achter de rug bij het team van Williams. De Spanjaard heeft uitgelegd waarom hij voor Williams koos. De Spanjaard heeft die keuze moeten maken na nieuws bij Ferrari

Lewis Hamilton werd bij Ferrari aangekondigd voor 2025 en dus moest Carlos Sainz een nieuw stoeltje zoeken. De coureur was in gesprek met meerdere teams, maar koos uiteindelijk voor Williams. 

Meerdere teams

Carlos Sainz genoot van interesse van Alpine en Sauber, maar koos uiteindelijk voor Williams. De Spanjaard heeft daar maar een echte verklaarbare reden voor. Namelijk de toekomst. De Spanjaard zag de toekomst van Williams rooskleurig in, dus koos hij voor het team van James Vowles. Motorsport.com sprak de Spanjaard na een jaar. 

"Williams stond negende in het kampioenschap en er was weinig zekerheid of het wel de juiste stap in mijn carrière was. Nu, een jaar later, ben ik juist erg overtuigd van die keuze", zegt Sainz. "Ik ben erg blij als ik kijk naar de vooruitgang die het team laat zien en het momentum dat we opbouwen richting 2026. Als je kijkt naar alles wat er binnen het team wordt gedaan voor 2026, 2027, 2028... Dat is waarom ik naar dit team ben gekomen. Ik kwam niet voor de resultaten van 2025. Ik kwam voor het potentieel van 2026, 2027, 2028. Hoe meer ik zie wat er gebeurt en hoe meer ik met het team werk, hoe beter het eruitziet."

Veel verbeterpunten

Sainz is wel van mening dat Williams nog veel moet veranderen:  "Er is nog veel waaraan gewerkt moet worden en dat we als team moeten verbeteren. We hebben een erg lange lijst van zaken waar we aan proberen te werken. Ik ben blij met de beslissing en ik denk dat we gewoon geconcentreerd moeten blijven. Op een gegeven moment zullen ook de resultaten van 2025 het momentum geven richting 2026."

De Spanjaard staat momenteel achttiende in het wereldkampioenschap met zestien behaalde punten. De Williams-coureur heeft als beste prestatie de achtste plaats behaald. 

Reacties (2)

  • Damon Hill

    Posts: 19.294

    Oh, dus je gaat ook pas presteren vanaf 2026 en later? Zonder dollen, ik vind Sainz dit jaar enorm tegenvallen. Enorm veel fouten en slordigheden, en daardoor vernielt Albon hem als het gaat om punten scoren. Ik had dit nooit maar dan ook nooit verwacht, en Sainz moet zelfs op gaan passen denk ik voor de lange termijn. Op deze manier is hij als coureur minder interessant.

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:34
  • Skoda F1

    Posts: 324

    Carlos lijkt aardig op weg om de nieuwe Alonso te worden.. Net op het verkeerde moment bij het verkeerde team te zitten

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 10:46

