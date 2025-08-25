user icon
'Sensatie: Red Bull wil IndyCar-kampioen Palou als teamgenoot Verstappen'

'Sensatie: Red Bull wil IndyCar-kampioen Palou als teamgenoot Verstappen'
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 14:46
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het is nog altijd onduidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Volgens Amerikaanse geruchten denkt Red Bull out of the box en hebben ze interesse getoond in een zeer speciale coureur. Het zou namelijk gaan om IndyCar-kampioen Alex Palou.

Het tweede zitje bij Red Bull is al jaren een hoofdpijndossier. Max Verstappen is de absolute kopman van het team, en de coureurs naast hem moeten fungeren als waterdrager. In de afgelopen jaren werd echter duidelijk dat het lastig is voor andere coureurs om Max Verstappen bij te houden. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Liam Lawson zakten door het ijs, terwijl Yuki Tsunoda nu ook tot niets in staat is.

De kans is dan ook klein dat Tsunoda volgend jaar de teamgenoot van Verstappen is bij Red Bull. Volgens eerdere geruchten zou Isack Hadjar de grootste kanshebber zijn, terwijl het ook geen geheim is dat teamadviseur Helmut Marko een groot fan is van het jonge toptalent Arvid Lindblad.

Denkt Red Bull aan bijzondere transfer?

Volgens Amerikaanse geruchten zou Red Bull echter andere plannen hebben. Het medium IndyStar meldt namelijk dat Red Bull interesse heeft in de diensten van IndyCar-kampioen Alex Palou. De Spanjaard heeft al vier titels in de IndyCar op zak en wordt gezien als één van de beste coureurs buiten de Formule 1. Hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een F1-kans, maar vooralsnog gingen de geruchten nergens heen.

Palou ontkent de geruchten

Volgens IndyStar heeft Red Bull nu echter verregaande interesse in de diensten van Palou. Hij zou in beeld zijn om in 2026 de teamgenoot van Verstappen te worden bij Red Bull. Palou en zijn manager Roger Yasukawa stellen tegen het medium dat ze geen weet hebben van gesprekken. Hetzelfde geldt volgens IndyStar voor Palou's huidige werkgever Chip Ganassi Racing.

Speciale clausule

Dit betekent echter niet dat er echt geen interesse is, want het is geen geheim dat Palou wordt gezien als een groot talent. Sterker nog, volgens IndyStar heeft Palou in zijn Ganassi-contract een clausule staan waardoor hij voor een flinke som geld de overstap kan maken naar de Formule 1. Eerder was hij al verbonden aan het team van McLaren, en reed hij al een aantal vrije trainingen. Een juridisch geschil zorgt ervoor dat de papajakleurige renstal voor hem geen optie vormt.

F1 Nieuws Max Verstappen Alex Palou Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.630

    NO, als je leven , je lief is!

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 14:59
  • DRS-zone

    Posts: 377

    Ik zou dit enorm toejuichen, maar zie niet in waarom Palou de Indycar zou verlaten voor het risico om bij Red Bull in de F1, naast Max helemaal af te gaan.

    • + 0
    • 25 aug 2025 - 15:02

