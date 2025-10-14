Brown hekelt uitspraken van McLaren-coureur over Piastri: "Belachelijk!"

user icon
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 13:22
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-CEO Zak Brown heeft een aantal bewogen weken achter de rug. Hij vierde de constructeurstitel van McLaren, maar moest ook in de rechtbank verschijnen voor de zaak tegen IndyCar-kampioen Alex Palou. Brown haalt nu hard uit naar de Spanjaard, en ontkent geruchten over het niet willen contracteren van Oscar Piastri.

McLaren en Palou zijn verwikkeld in een verhit juridisch conflict. Het gaat allemaal om een afgeketste deal tussen beide partijen. Palou dacht dat hij een Formule 1-kans zou krijgen van de Britse renstal, maar McLaren hield vast aan Piastri. McLaren eist nu meer dan 20 miljoen dollar terug van Palou, omdat ze vinden dat hij contractbreuk heeft gepleegd.

Wat zei Palou?

In de rechtszaal gooide beide partijen met modder naar elkaar. De Spaanse coureur deed een aantal opvallende uitspraken over McLaren, en in het bijzonder Brown. De opvallendste claim ging over Piastri, en Palou stelde dat Brown niet achter de komst van de Australiër zou staan. De knoop was volgens hem doorgehakt door voormalig teambaas Andreas Seidl.

Hoe reageert Brown?

Brown vindt het onzin. Daags voor de start van het raceweekend in Austin, spreekt hij zich hierover uit tegenover persbureau Reuters: "Ik weet niet welke bewering me het meest amuseerde: het idee dat ik niet degene zou zijn die een belangrijke beslissing zou nemen over onze coureurs, of de suggestie dat ik niet achter het contracteren van de enorm getalenteerde Oscar Piastri zou staan."

Belachelijke beschuldigingen

Het is volgens Brown dan ook enorme onzin. De Amerikaan reageert bijzonder fel op de beweringen van Palou. Hij stelt dat fans weten wat er écht aan de hand was: "Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk, en iedereen die onze sport volgt, zal er dwars doorheen kijken."

Brown zal zich nu weer volledig gaan focussen op de actie op de baan. Zijn coureurs Piastri en Lando Norris zijn immers nog steeds in gevecht om de wereldtitel.

Posts: 1.454

Iets met rook en vuur. Maar vooral lekker modder gooien. Laat dit lekker in de rechtszaal. Tijd voor racen...

  • 5
  • 14 okt 2025 - 13:35
F1 Nieuws Alex Palou Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.454

    Iets met rook en vuur. Maar vooral lekker modder gooien. Laat dit lekker in de rechtszaal. Tijd voor racen...

    • + 5
    • 14 okt 2025 - 13:35
    • mario

      Posts: 14.316

      Het rookt voornamelijk bij Palou....

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 13:40
    • bvonk2

      Posts: 96

      Is vooral de pers die rook en vuur willen maken.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 14:54
  • Trelas

    Posts: 1.091

    Ik kan me herinneren dat het sowieso een zooitje was, de onboarding van Piastri toch? Hij zou voor Renault/Alpne rijden 2023, maar had al een contract getekend bij McLaren of iets dergelijks dacht ik.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 15:36
    • SEN1

      Posts: 2.633

      Volgens mij andersom. Hij had een contract getekend bij Alpine waar die op een of andere reden onderuit kon komen. Jeugdcontract misschien?

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:03

