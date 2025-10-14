Brown hekelt uitspraken van McLaren-coureur over Piastri: "Belachelijk!"

McLaren-CEO Zak Brown heeft een aantal bewogen weken achter de rug. Hij vierde de constructeurstitel van McLaren, maar moest ook in de rechtbank verschijnen voor de zaak tegen IndyCar-kampioen Alex Palou. Brown haalt nu hard uit naar de Spanjaard, en ontkent geruchten over het niet willen contracteren van Oscar Piastri.

McLaren en Palou zijn verwikkeld in een verhit juridisch conflict. Het gaat allemaal om een afgeketste deal tussen beide partijen. Palou dacht dat hij een Formule 1-kans zou krijgen van de Britse renstal, maar McLaren hield vast aan Piastri. McLaren eist nu meer dan 20 miljoen dollar terug van Palou, omdat ze vinden dat hij contractbreuk heeft gepleegd.

Wat zei Palou?

In de rechtszaal gooide beide partijen met modder naar elkaar. De Spaanse coureur deed een aantal opvallende uitspraken over McLaren, en in het bijzonder Brown. De opvallendste claim ging over Piastri, en Palou stelde dat Brown niet achter de komst van de Australiër zou staan. De knoop was volgens hem doorgehakt door voormalig teambaas Andreas Seidl.

Hoe reageert Brown?

Brown vindt het onzin. Daags voor de start van het raceweekend in Austin, spreekt hij zich hierover uit tegenover persbureau Reuters: "Ik weet niet welke bewering me het meest amuseerde: het idee dat ik niet degene zou zijn die een belangrijke beslissing zou nemen over onze coureurs, of de suggestie dat ik niet achter het contracteren van de enorm getalenteerde Oscar Piastri zou staan."

Belachelijke beschuldigingen

Het is volgens Brown dan ook enorme onzin. De Amerikaan reageert bijzonder fel op de beweringen van Palou. Hij stelt dat fans weten wat er écht aan de hand was: "Beide beschuldigingen zijn ronduit belachelijk, en iedereen die onze sport volgt, zal er dwars doorheen kijken."

Brown zal zich nu weer volledig gaan focussen op de actie op de baan. Zijn coureurs Piastri en Lando Norris zijn immers nog steeds in gevecht om de wereldtitel.