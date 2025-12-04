Voormalig McLaren-reservecoureur Alex Palou voorspelt dat Max Verstappen al maanden wereldkampioen had kunnen zijn, mocht hij in de McLaren van Oscar Piastri en Lando Norris hebben gereden. Palou kent het team van McLaren, en heeft daarnaast ook een zeer goede band met Verstappen.
Palou is misschien niet geheel objectief, want hij is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met McLaren. De Britse renstal verwijt de regerend IndyCar-kampioen contractbreuk. Palou is kampioen in de IndyCar in 2021, 2023, 2024 en 2025.
Palou denkt kampioen te worden
"Zou ik kampioen zijn geworden met McLaren? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik denk dat ik ervoor had kunnen vechten, maar we zullen het nooit weten. Misschien stapte ik in de auto en was ik een halve seconde langzamer. Ik heb er maar één keer mee gereden, dus het is moeilijk te zeggen", vertelt Palou aan Mundo Deportivo.
"Hij had weken geleden, twee maanden geleden al gewonnen. Denk ik dat ik gewonnen zou hebben? Ik zeg je, ja, ik had kunnen vechten, maar ik was niet twee maanden geleden kampioen geworden. Maar Max is de enige die dat wel had gekund", vertelt Palou over Verstappen. De viervoudig wereldkampioen had dus zijn vijfde wereldkampioenschap al gewonnen als hij in de dominante auto van McLaren reed.
Titelstrijd blijft spannend
Lando Norris en Oscar Piastri hebben nog niet het wereldkampioenschap mee naar huis genomen en daardoor zit Verstappen nog altijd bij de twee coureurs in de buurt. De Nederlander moet meer dan twaalf punten scoren ter vergelijking met Norris. Als Verstappen de race van Abu Dhabi wint, dan moet Norris op het podium eindigen. Gebeurt dit niet, is Verstappen wereldkampioen.
Een podiumplek is dus genoeg voor Lando Norris. Piastri zal het iets lastiger hebben met de titel, want hij moet winnen en Norris mag niet hoger dan de zesde plek finishen.
Damon Hill
Posts: 19.596
Ik baal nog steeds dat Palou geen F1 kans heeft gekregen (en die slome overhypte Herta volgend jaar misschien wel). Dan maar weer opnieuw het hele IndyCar veld oprollen zoals hij dit jaar heeft gedaan. Hij is daar een klasse apart en eigenlijk te goed voor de IndyCars.
En tja, hij heeft natuurlijk gelijk. In een oranje bolide was het voor Max allang oranje boven!
Patrace
Posts: 6.380
Herta natuurlijk niet sloom, maar gewoon een prima coureur. Hoe hij zich aanpast en staande houdt in een F2 veld, zullen we volgend seizoen gaan zien.
Canson Po
Posts: 2.865
Captain obvious gaat ons wa wijzer maken lol!