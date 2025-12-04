Voormalig McLaren-reservecoureur Alex Palou voorspelt dat Max Verstappen al maanden wereldkampioen had kunnen zijn, mocht hij in de McLaren van Oscar Piastri en Lando Norris hebben gereden. Palou kent het team van McLaren, en heeft daarnaast ook een zeer goede band met Verstappen.

Palou is misschien niet geheel objectief, want hij is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met McLaren. De Britse renstal verwijt de regerend IndyCar-kampioen contractbreuk. Palou is kampioen in de IndyCar in 2021, 2023, 2024 en 2025.

Palou denkt kampioen te worden

"Zou ik kampioen zijn geworden met McLaren? Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Ik denk dat ik ervoor had kunnen vechten, maar we zullen het nooit weten. Misschien stapte ik in de auto en was ik een halve seconde langzamer. Ik heb er maar één keer mee gereden, dus het is moeilijk te zeggen", vertelt Palou aan Mundo Deportivo.

"Hij had weken geleden, twee maanden geleden al gewonnen. Denk ik dat ik gewonnen zou hebben? Ik zeg je, ja, ik had kunnen vechten, maar ik was niet twee maanden geleden kampioen geworden. Maar Max is de enige die dat wel had gekund", vertelt Palou over Verstappen. De viervoudig wereldkampioen had dus zijn vijfde wereldkampioenschap al gewonnen als hij in de dominante auto van McLaren reed.

Titelstrijd blijft spannend

Lando Norris en Oscar Piastri hebben nog niet het wereldkampioenschap mee naar huis genomen en daardoor zit Verstappen nog altijd bij de twee coureurs in de buurt. De Nederlander moet meer dan twaalf punten scoren ter vergelijking met Norris. Als Verstappen de race van Abu Dhabi wint, dan moet Norris op het podium eindigen. Gebeurt dit niet, is Verstappen wereldkampioen.

Een podiumplek is dus genoeg voor Lando Norris. Piastri zal het iets lastiger hebben met de titel, want hij moet winnen en Norris mag niet hoger dan de zesde plek finishen.