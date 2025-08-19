user icon
'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'
  Gepubliceerd op 19 aug 2025 09:26
  comments 6
  Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft nog steeds niet zijn eerste podium. Er komen nu al geruchten rondom een opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. Een oude bekende zou terug kunnen keren naar Ferrari

Carlos Sainz is nog maar een jaar weg bij Ferrari, maar wordt nu alweer gelinkt aan een comeback. De Spanjaard heeft nog niet de ideale prestaties bij Williams, maar zou zomaar eens kunnen terugkeren naar de Scuderia. 

Comeback

Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert is er achter de schermen een heleboel onrust. Hij sluit zelfs niet uit dat Hamilton en Ferrari spreken over een vroegtijdig vertrek, zo meldt Racing.nl: "Toen Hamilton zei dat er dingen achter de schermen gebeuren, weet ik niet precies wat hij daarmee bedoelde. Maar één manier om het te lezen, is dat er al gesproken wordt over een mogelijke wissel van coureur", zo meldt Herbert.

"Misschien is dat iets wat al besproken is. Misschien is er gezegd: als het niet beter wordt, moet je zorgen dat je de volgende coureur klaar hebt staan voor volgend jaar."

Niets definitief

Volgens Herbert is er nog niets zeker: "Misschien zeggen ze allebei: als het niet werkt, dan is het moment daar om uit elkaar te gaan." Over een eventuele vervanger is hij stellig: "Ik denk niet dat het Verstappen wordt die Hamilton vervangt. Het zou één van de jongere coureurs kunnen zijn."

"Ik zag een klein interview met Carlos Sainz. Toen hem werd gevraagd of hij terug zou gaan naar Ferrari, zei hij: 'Ja, misschien!'" Herbert heeft vertrouwen in de vaardigheden van Sainz: "Carlos deed het absoluut briljant en hield Charles goed onder controle. Hij is nog jong. Hij doet het nog steeds goed, ook al worstelt hij een beetje bij Williams. Maar we weten hoe goed hij was toen hij bij Ferrari zat."

Lewis Hamilton staat momenteel na veertien races zesde met 109 punten. Een jaar geleden stond Sainz vijfde na veertien races. De Spanjaard had toen voor de Scuderia 162 punten behaald.

Beri

Posts: 6.630

Haha, Herbert. Seniel.

  • 2
  • 19 aug 2025 - 09:38
Reacties (6)

  • Beri

    Posts: 6.630

    Haha, Herbert. Seniel.

    • + 2
    • 19 aug 2025 - 09:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.213

      @Beri,
      Ik erger me vaak groen en geel aan Herbert en ben het zelden met hem eens. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat hij áltijd ongelijk hoeft te hebben en het allemaal zwart-wit is.

      Dat Sainz terug kan keren bij Ferrari is namelijk niet eens zo een vreemde gedachte. Sainz kon hartstikke goed met Leclerc opschieten en het team was in balans. Sainz en Ferrari zijn op een hele positieve manier uit elkaar gegaan en als Hamilton na 2026 stopt (wat waarschijnlijk is), is het allemaal niet eens ondenkbaar dat Ferrari teruggrijpt naar Sainz. Sainz zelf zou er natuurlijk ook oren naar hebben.

      Kortom, het is wat simpel om dan te reageren met "seniel". Ja, Herbert verkondigt regelmatig onzin. Maar dat betekent niet dat álles per definitie onzin is.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 09:51
  • Larry Perkins

    Posts: 59.222

    Nyck de Vries

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 09:48
    • Larry Perkins

      Posts: 59.222

      Dacht ff dat Nyck de Vries zijn comeback in de F1 zou maken, maar nu is hij in ieder geval weer eens genoemd...

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 09:48
  • racepace1

    Posts: 535

    LH rijdt in 2026 in Rood 100%
    Volgend jaar andere motor die anders oppakt, lichtere auto's en andere aerodynamica.
    Altijd spannend hoe teams hiermee omgaan en vooral het 1e seizoen.
    Dan gaat LH echt niet nu stoppen...

    • + 0
    • 19 aug 2025 - 09:49
    • Damon Hill

      Posts: 19.213

      Helemaal mee eens. Ik zie Hamilton ook niet zomaar stoppen. Maar volgens mij loopt zijn contract t/m 2026, en ik zie het wel gebeuren dat Hamilton na een minder succesvol 2026 wél stopt. Hamilton is volgend jaar alweer 41 en het beste is er natuurlijk gewoon vanaf. Dat is bij Alonso bijvoorbeeld ook zo, maar naast een matige teamgenoot als Lance Stroll valt dat minder op. Hamilton moet het echter opnemen tegen Leclerc, wat gewoon een dijk van een coureur is die om onbegrijpelijke reden nog vaak onderschat wordt. De kans is echter heel groot dat Leclerc volgend jaar weer de betere is en dat Hamilton het daarna voor gezien houdt. Bearmann doorschuiven lijkt me wat vroeg, dus het is totaal niet ondenkbaar dat Ferrari dan weer bij Sainz uitkomt.

      • + 0
      • 19 aug 2025 - 10:06

