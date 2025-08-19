'Lewis Hamilton wordt vervangen door oude bekende'

Lewis Hamilton heeft nog steeds niet zijn eerste podium. Er komen nu al geruchten rondom een opvolger van de zevenvoudig wereldkampioen. Een oude bekende zou terug kunnen keren naar Ferrari.

Carlos Sainz is nog maar een jaar weg bij Ferrari, maar wordt nu alweer gelinkt aan een comeback. De Spanjaard heeft nog niet de ideale prestaties bij Williams, maar zou zomaar eens kunnen terugkeren naar de Scuderia.

Comeback

Volgens voormalig F1-coureur Johnny Herbert is er achter de schermen een heleboel onrust. Hij sluit zelfs niet uit dat Hamilton en Ferrari spreken over een vroegtijdig vertrek, zo meldt Racing.nl: "Toen Hamilton zei dat er dingen achter de schermen gebeuren, weet ik niet precies wat hij daarmee bedoelde. Maar één manier om het te lezen, is dat er al gesproken wordt over een mogelijke wissel van coureur", zo meldt Herbert.

"Misschien is dat iets wat al besproken is. Misschien is er gezegd: als het niet beter wordt, moet je zorgen dat je de volgende coureur klaar hebt staan voor volgend jaar."

Niets definitief

Volgens Herbert is er nog niets zeker: "Misschien zeggen ze allebei: als het niet werkt, dan is het moment daar om uit elkaar te gaan." Over een eventuele vervanger is hij stellig: "Ik denk niet dat het Verstappen wordt die Hamilton vervangt. Het zou één van de jongere coureurs kunnen zijn."

"Ik zag een klein interview met Carlos Sainz. Toen hem werd gevraagd of hij terug zou gaan naar Ferrari, zei hij: 'Ja, misschien!'" Herbert heeft vertrouwen in de vaardigheden van Sainz: "Carlos deed het absoluut briljant en hield Charles goed onder controle. Hij is nog jong. Hij doet het nog steeds goed, ook al worstelt hij een beetje bij Williams. Maar we weten hoe goed hij was toen hij bij Ferrari zat."

Lewis Hamilton staat momenteel na veertien races zesde met 109 punten. Een jaar geleden stond Sainz vijfde na veertien races. De Spanjaard had toen voor de Scuderia 162 punten behaald.