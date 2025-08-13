user icon
Voormalig Red Bull-topman schaart zich achter de FIA

Voormalig Red Bull-topman schaart zich achter de FIA
  Gepubliceerd op 13 aug 2025 14:47
  2
  Door: Jesse Jansen

Laurent Mekies is nog maar kort teambaas bij Red Bull Racing. Een maand geleden werd Christian Horner ontslagen en werd Mekies aangesteld als zijn vervanger. De Fransman komt over van Racing Bulls, een ander team binnen de Red Bull-stal. 

Het wordt de Fransman veel gegund om teambaas te zijn van Red Bull Racing, maar her en der worden wat wenkbrauwen gefronst als het gaat om 'gardening leave'. Gardening leave betekent dat als een belangrijk persoon in de Formule 1, tussen twee topfuncties in, even weg is uit de sport. Het verbaast sommige mensen dat Laurent Mekies dit niet had. 

FIA-voorstel

De FIA heeft een voorstel gedaan om gardening leave verplicht te maken en dus een snelle switch af te schaffen. Voormalig Red Bull-topman Jonathan Wheatley vindt dit een goed idee, zo vertelde hij aan de internationale media: "Ik denk dat het enorm belangrijk is dat geen enkele concurrent een voordeel kan behalen ten opzichte van een andere concurrent door personeelswisselingen", vertelde de Brit. Wheatley heeft zelf ook aan gardening leave gedaan voordat hij begon als teambaas van Sauber.

"Het is dus geen nieuw onderwerp en zoals je weet, we praten hier al een tijdje over. En de FIA neemt het serieus. En voor ons allemaal als elkaars concurrenten is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er strenge regels zijn, zodat mensen er geen misbruik van kunnen maken", aldus Wheatley, die het met de FIA eens is en de federatie steunt met het idee.

Prestaties

Wheatley is momenteel teambaas bij Sauber, waarmee hij zevende staat in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Echter, Sauber komt maar een punt te kort vergeleken met Aston Martin en negentien achter Williams. Een vijfde plek is dus niet ondenkbaar. Kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies staat momenteel vierde met Red Bull Racing, maar sinds zijn komst bij het team heeft hij 22 punten behaald. 

Reacties (2)

  Larry Perkins

    Posts: 59.099

    En dan word je ook gecontroleerd of je wel degelijk in de tuin aan het werk bent, en niet met breien en haken bezig bent of meespeelt in een stevig potje bridge!

    13 aug 2025 - 14:56
  HarryLam

    Posts: 4.799

    Eerlijk gezegd ben ik juist van mening om het hele gardening leave juist af te schaffen.
    Het is van de gekke dat het in deze tijd mensen verboden wordt om te werken.

    13 aug 2025 - 15:09

show sidebar