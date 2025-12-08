Red Bull-adviseur Helmut Marko zorgde voor verbazing na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij liet doorschemeren dat zijn toekomst bij Red Bull niet zeker is, en dat was opvallend. Red Bull-teambaas Laurent Mekies laat zich hier nu over uit.

Marko is nog altijd een grote meneer binnen het team van Red Bull Racing. Hij is een vertrouweling van Max Verstappen, en overleefde de interne stormen van de afgelopen jaren. Wel is het duidelijk dat zijn invloed binnen het team veel minder groot is dan eerder. Zo wilde hij aan het eind van de zomer Alex Dunne toevoegen aan het juniorteam, maar dat is nog niet gebeurd.

Marko zag hoe Verstappen in Abu Dhabi op een haar na de wereldtitel misliep. Het zorgde voor teleurstelling bij de Oostenrijker, die daarna stelde dat hij een nachtje moest gaan slapen over zijn toekomst bij Red Bull.

Hoe kijkt Mekies naar dit verhaal?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert op die uitspraken tegenover de internationale media: "Helmut is dit jaar geweldig geweest als je kijkt naar zijn ondersteunende rol in de ommekeer die we dit seizoen hebben meegemaakt. Natuurlijk, hij en het hogere management hebben dit jaar een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen. De Formule 1 is geen statische omgeving, je past je organisatie de hele tijd aan. Dat geldt voor zowel het technische als het sportieve gebied."

Normale gang van zaken

Mekies doet verder geen specifieke uitspraken over de positie van Marko: "Het is volkomen normaal dat we steeds opnieuw bekijken hoe we onze manier van werken kunnen verbeteren. Ik zeg dit niet specifiek over Helmut, maar in het algemeen is het zo dat we werken in een omgeving waarin we elkaar de hele tijd uitdagen en naar voren kijken. Stappen maken, hoe klein die ook zijn, om zo beter met elkaar samen te werken."

Complimenten voor Marko

Mekies is in ieder geval heel erg blij met Marko: "Ik kan Helmut alleen maar bedanken voor de rol die hij heeft gespeeld bij het laten werken van een situatie die in eerste instantie heel erg lastig leek."