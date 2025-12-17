Er wordt steeds meer bekend over de toekomst van de Formule 1-kalender. De kans is groot dat er veel gaat veranderen, en vooral de Europese races staan onder druk. Het circuit van Barcelona lijkt nu hun toekomst te hebben veiliggesteld, en ze gaan mogelijk rouleren met Spa-Francorchamps.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. In de afgelopen maanden hebben onder meer Thailand, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Marokko en Rwanda interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. Dit lijkt ten koste te gaan van races in Europa, al weet men ook dat ze dit continent niet achter zich kunnen laten.

Na dit jaar verdwijnt de Dutch Grand Prix op Zandvoort van de kalender, terwijl Imola in 2026 niet langer onderdeel uitmaakt van het F1-circus. Daarnaast zal de Grand Prix van Spanje niet meer worden verreden in Barcelona, maar in Madrid. Barcelona staat volgend jaar nog wel op de kalender, maar voor de periode daarna is er nog weinig bekend.

Hoe ziet de toekomst van Barcelona eruit?

Eerder deze week werd duidelijk dat Portimão in 2027 en 2028 het plekje van Zandvoort overneemt. Volgens de Spaanse krant La Vanguardia heeft Barcelona nu ook duidelijkheid gekregen over hun toekomst in de Formule 1. De krant heeft van bronnen vernomen dat er nog niets is getekend, maar dat alle seinen op groen staan voor een soort roulatiedeal. Eerder werd immers al bekend dat Spa-Francorchamps een aantal seizoenen gaat rouleren met een andere, nog onbekende race.

Deal voor drie jaar

Volgens La Vanguardia wordt Barcelona het circuit dat gaat rouleren met Spa-Francorchamps. Het gaat om een deal van drie seizoenen, waardoor het Catalaanse circuit op de Formule 1-kalender staan in 2028, 2030 en 2032. Ze gaan dus afwisselen met Spa, dat dan in 2027, 2029 en 2031 op de Formule 1-kalender zal staan.

Het is de verwachting dat er in de komende maanden nog meer bekend zal worden gemaakt over de kalender voor de komende jaren.