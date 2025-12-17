user icon
icon

'Barcelona sluit nieuwe F1-deal en gaat rouleren met Spa'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Barcelona sluit nieuwe F1-deal en gaat rouleren met Spa'

Er wordt steeds meer bekend over de toekomst van de Formule 1-kalender. De kans is groot dat er veel gaat veranderen, en vooral de Europese races staan onder druk. Het circuit van Barcelona lijkt nu hun toekomst te hebben veiliggesteld, en ze gaan mogelijk rouleren met Spa-Francorchamps.

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. In de afgelopen maanden hebben onder meer Thailand, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Marokko en Rwanda interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. Dit lijkt ten koste te gaan van races in Europa, al weet men ook dat ze dit continent niet achter zich kunnen laten.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

12 dec

Na dit jaar verdwijnt de Dutch Grand Prix op Zandvoort van de kalender, terwijl Imola in 2026 niet langer onderdeel uitmaakt van het F1-circus. Daarnaast zal de Grand Prix van Spanje niet meer worden verreden in Barcelona, maar in Madrid. Barcelona staat volgend jaar nog wel op de kalender, maar voor de periode daarna is er nog weinig bekend.

Hoe ziet de toekomst van Barcelona eruit?

Eerder deze week werd duidelijk dat Portimão in 2027 en 2028 het plekje van Zandvoort overneemt. Volgens de Spaanse krant La Vanguardia heeft Barcelona nu ook duidelijkheid gekregen over hun toekomst in de Formule 1. De krant heeft van bronnen vernomen dat er nog niets is getekend, maar dat alle seinen op groen staan voor een soort roulatiedeal. Eerder werd immers al bekend dat Spa-Francorchamps een aantal seizoenen gaat rouleren met een andere, nog onbekende race.

Deal voor drie jaar

Volgens La Vanguardia wordt Barcelona het circuit dat gaat rouleren met Spa-Francorchamps. Het gaat om een deal van drie seizoenen, waardoor het Catalaanse circuit op de Formule 1-kalender staan in 2028, 2030 en 2032. Ze gaan dus afwisselen met Spa, dat dan in 2027, 2029 en 2031 op de Formule 1-kalender zal staan.

Het is de verwachting dat er in de komende maanden nog meer bekend zal worden gemaakt over de kalender voor de komende jaren.

Hagueian

Posts: 8.243

Ongelooflijk, Spa hoort ieder jaar in fe F1. Rijders moeten eens een keer hun bek open gaan trekken. Beetje karakter tonen voor hun sport. En hoe kan er in landen die aan de geelhomger liggen nu geracet worden voor tientallen miljoenen? Bizar allemaal!

  • 4
  • 17 dec 2025 - 14:04
F1 Nieuws

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.064

    Als men van 24 naar 35 races per jaar gaat kan men op die oldschool circuit's gewoon F1 blijven racen.

    • + 2
    • 17 dec 2025 - 13:28
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.238

    Heel slechte zaak !!! Van SPA blijf je af !!!

    • + 2
    • 17 dec 2025 - 13:29
  • Erwinnaar

    Posts: 5.298

    En nu nog Moncaco rouleren, elke 5 jaar met Las Vegas.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 13:41
  • Pietje Bell

    Posts: 32.472

    Dus Zandvoort verdwijnt helemaal en Spa nog maar om het andere jaar? Goed bezig!!

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 13:52
  • Hagueian

    Posts: 8.243

    Ongelooflijk, Spa hoort ieder jaar in fe F1. Rijders moeten eens een keer hun bek open gaan trekken. Beetje karakter tonen voor hun sport. En hoe kan er in landen die aan de geelhomger liggen nu geracet worden voor tientallen miljoenen? Bizar allemaal!

    • + 4
    • 17 dec 2025 - 14:04
    • Pietje Bell

      Posts: 32.472

      Volgens mij staat Spa bij veel rijders bovenaan of net daaronder op hun favorieten lijstje.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 15:41
  • dutchiceman

    Posts: 5.521

    Hier in Marokko hoeven ze echt geen race te organiseren.
    Ze hebben andere dingen te doen met hun geld.

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 15:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×