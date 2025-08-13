Albon leeft toe naar Zandvoort: "Alsof we racen in de supermarkt!"

Het Formule 1-circus viert momenteel zomervakantie, maar eind deze maand moeten de coureurs weer aan de bak. Dan staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. Veel coureurs hebben er zin in, en dat geldt ook voor Alexander Albon. Hij omschrijft Zandvoort als een soort supermarkt.

Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender na een lange afwezigheid. Dit kon vanzelfsprekend niet los worden gezien van het succes van Max Verstappen. De race groeide uit tot een parel op de kalender, maar aan al het moois komt een einde. De Grand Prix verdwijnt na 2026 van de kalender, en daar balen veel coureurs van.

Meer over Alexander Albon Albon vreest dat coureurs auto's in 2026 gaan 'misbruiken'

Rijden in de supermarkt

Veel van hen zijn immers fan van de baan. Dat geldt ook voor Williams-coureur Albon. De Thaise Brit spreekt zich uit bij Viaplay: "Ik ben dol op Zandvoort! Het is één van die circuits waar een Formule 1-auto eigenlijk niet zo moeten rijden, maar het is geweldig dat het wel mag."

"Het voelt een beetje alsof je met de auto door de supermarkt rijdt! Er is gewoon geen ruimte, maar je kan er wel heel snel doorheen rijden. Het is zo smal, maar aan de andere kant maakt dat het ook een geweldig circuit voor de coureurs."

'Leuk voor vliegers'

Albon kan wel genieten van racen op Zandvoort, en dat komt door meerdere factoren: "Het weer is er ook altijd interessant. De wind is er heel erg goed voor mensen met een vlieger, maar het is minder leuk als je in een racewagen zit! Maar het maakt het wel uitdagend. En als Williams vinden we de baan om wat voor reden dan ook heel erg leuk! Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar we doen het er maar mee!"

Williams is bezig met een sterk seizoen, en staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Albon staat zelf op de achtste plaats in het wereldkampioenschap.