user icon
icon

Albon leeft toe naar Zandvoort: "Alsof we racen in de supermarkt!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon leeft toe naar Zandvoort: "Alsof we racen in de supermarkt!"
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 15:24
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-circus viert momenteel zomervakantie, maar eind deze maand moeten de coureurs weer aan de bak. Dan staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. Veel coureurs hebben er zin in, en dat geldt ook voor Alexander Albon. Hij omschrijft Zandvoort als een soort supermarkt.

Zandvoort keerde in 2021 terug op de Formule 1-kalender na een lange afwezigheid. Dit kon vanzelfsprekend niet los worden gezien van het succes van Max Verstappen. De race groeide uit tot een parel op de kalender, maar aan al het moois komt een einde. De Grand Prix verdwijnt na 2026 van de kalender, en daar balen veel coureurs van.

Meer over Alexander Albon Albon vreest dat coureurs auto's in 2026 gaan 'misbruiken'

Albon vreest dat coureurs auto's in 2026 gaan 'misbruiken'

10 aug

Rijden in de supermarkt

Veel van hen zijn immers fan van de baan. Dat geldt ook voor Williams-coureur Albon. De Thaise Brit spreekt zich uit bij Viaplay: "Ik ben dol op Zandvoort! Het is één van die circuits waar een Formule 1-auto eigenlijk niet zo moeten rijden, maar het is geweldig dat het wel mag."

"Het voelt een beetje alsof je met de auto door de supermarkt rijdt! Er is gewoon geen ruimte, maar je kan er wel heel snel doorheen rijden. Het is zo smal, maar aan de andere kant maakt dat het ook een geweldig circuit voor de coureurs."

'Leuk voor vliegers'

Albon kan wel genieten van racen op Zandvoort, en dat komt door meerdere factoren: "Het weer is er ook altijd interessant. De wind is er heel erg goed voor mensen met een vlieger, maar het is minder leuk als je in een racewagen zit! Maar het maakt het wel uitdagend. En als Williams vinden we de baan om wat voor reden dan ook heel erg leuk! Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, maar we doen het er maar mee!"

Williams is bezig met een sterk seizoen, en staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Albon staat zelf op de achtste plaats in het wereldkampioenschap.

Larry Perkins

Posts: 59.108

Kortom...
Albon: "Zandvoort is niks, maar het is geweldig..."

  • 3
  • 13 aug 2025 - 15:55
F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Nederland 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.108

    Kortom...
    Albon: "Zandvoort is niks, maar het is geweldig..."

    • + 3
    • 13 aug 2025 - 15:55
    • Ferdi12

      Posts: 668

      Zo zou ik het ook verwoorden. Het is een feest, maar als kijk circuit is het niets.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 19:30
    • hellway666

      Posts: 163

      ja dit vind dus geweldig nieuws of je vind het niks,iets met vriezen en dooien

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 19:52
    • snailer

      Posts: 29.109

      Doet de Vries ook weer mee? Begin maar niet over dooien. Wil zeker niet jinxen zeg. Aub niet.

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 21:35

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 294
  • Podiums 2
  • Grand Prix 119
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar