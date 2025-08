De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op de Hongaarse omloop werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

In een warm Hongarije ging de eerste vrije training van start. De coureurs draaiden hun wagens vanuit de nieuwe pitboxen de baan op, terwijl ze luidkeels werden toegejuicht door de fans op de gloednieuwe hoofdtribune. Het was direct druk op de baan, en vrijwel alle coureurs kwamen naar buiten. Ook Max Verstappen ging snel naar buiten.

Nieuwe namen

De eerste minuten van de training verliepen zonder problemen. George Russell was niet helemaal tevreden met zijn remmen, terwijl Pierre Gasly meldde dat hij geen power had. Zijn team Alpine wist dit snel op te lossen, en Gasly kon snel verder gaan met zijn programma.

Ook Felipe Drugovich en Paul Aron waren weer op de baan te vinden. Aron werkte zijn tweede rookie van het jaar af namens het team van Sauber, terwijl Drugovich bij Aston Martin inviel voor de geblesseerde Fernando Alonso.

Vroeg einde voor Aron

Voor Aron kwam de vrije training vroegtijdig ten einde. De coureur uit Estland parkeerde zijn Sauber naast de baan toen hij snelheid verloor en hij de melding op zijn stuur kreeg dat er een kritisch probleem was met zijn bolide. Hij werd achter de vangrails geduwd, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Pijnlijke problemen

Aron was niet de enige coureur die last had van problemen. Ook Lewis Hamilton voelde zich niet in zijn sas in zijn auto, al viel hij niet stil naast de baan. Hamilton stelde dat zijn auto niet goed aanvoelde, en hij was op dat moment bijna een seconde langzamer dan zijn teamgenoot Charles Leclerc.

Voor Hamilton was het pijnlijk, want in het verleden presteerde hij altijd goed op de Hungaroring. Om nu weer sterk te presteren, heeft Hamilton een foutloze voorbereiding nodig, maar in de eerste vrije training liep hij dus tegen de nodige problemen aan.

McLaren speelt met de concurrentie

Na ruim een halfuurtje was Franco Colapinto de eerste coureur die de baan betrad op de zachte banden voor een aantal snelle rondjes. Vrijwel iedereen volgde, en de McLarens waren een klasse apart. In de eerste run was Norris bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. Zijn teamgenoot Oscar Piastri kwam nog aardig in de buurt, maar verder leek het een soort McLaren-overheersing te worden.

Veel coureurs gingen daarna de baan op voor een tweede run op de zachte band, en de voorsprong van McLaren nam af. De Ferrari van Charles Leclerc kwam aardig in de buurt, maar het leek geen spannende situatie te worden. Alleen een probleem lijkt McLaren te kunnen stoppen, en dat wordt heel lastig.

Worsteling voor Verstappen

Max Verstappen leek zich niet op zijn gemak te voelen in zijn RB21. Hij worstelde met de wagen, en deed er alles aan om nog een beetje goed voor de dag te komen. In eerste instantie lukte het hem niet om de top tien te bereiken, maar in zijn tweede run lukte dat wel. Verstappen was echter bijna een seconde langer dan Norris. Hij viel terug naar de negende plaats op de tijdenlijst.

Verstappen was niet de enige coureur die het zwaar had, ook George Russell leek zich namelijk niet op zijn gemak te voelen. De Brit noteerde slechts de achtste tijd, en klaagde dat hij zijn auto niet goed door de bochten kon krijgen. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli zag er iets sneller uit, maar ook bij hem was het nog moeizaam.