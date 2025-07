Marko deelt groot nieuws over Red Bull-toekomst Verstappen

De toekomst van Max Verstappen was in de afgelopen maanden hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Na afloop van de Belgische Grand Prix lekte uit dat Verstappen in 2026 'gewoon' voor Red Bull rijdt, en Helmut Marko bevestigt dat nieuws.

Verstappen staat tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull, maar in de afgelopen weken werd er sterk getwijfeld aan zijn toekomst. Red Bull kent een tegenvallend seizoen, en het team van Mercedes flirtte openlijk met Verstappen. De geruchten werden alleen maar luider toen Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff allebei werden gespot voor het Italiaanse eiland Sardinië.

Verstappen liet afgelopen weekend in België wederom weten dat hij alles wil geven voor Red Bull. Na de race meldde De Telegraaf dat Verstappen in 2026 'gewoon' voor Red Bull zal rijden, en dat de voorwaarden van zijn exit clausules waren vervallen. Een officiële bevestiging van Red Bull bleef uit, en dat was ook niet vreemd.

Bevestiging van Marko

Verstappen staat immers tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, en er hoeft dan ook geen bevestiging te volgen dat hij zijn verbintenis gaat uitdienen. Toch komt Red Bull-adviseur Helmut Marko nu met duidelijkheid in gesprek met RTL/ntv en Sport.de: "Ja, ik kan bevestigen dat Max Verstappen in 2026 voor Red Bull zal rijden."

Mercedes-coureurs

Hiermee maakt de Oostenrijker een einde aan alle speculatie van de afgelopen weken. Het is dan ook de verwachting dat het team van Mercedes snel met een bevestiging zal komen van de coureurs voor 2026. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf voorafgaand het raceweekend al aan dat hij zich focust op de huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Titel uit zicht

Verstappen zal bij Red Bull hopen op een snelle ommekeer. Hij staat momenteel derde in de strijd om het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op de McLarens is groot. Onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies hoopt Red Bull snel de weg omhoog in te kunnen zetten.