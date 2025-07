Kogel door de kerk: Max Verstappen blijft bij Red Bull

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Zijn naam werd genoemd bij Mercedes, maar het lijkt erop dat hij Red Bull trouw blijft. Ook in 2026 zal hij voor de Oostenrijks renstal rijden.

Verstappen kwam vandaag in de Belgische Grand Prix als vierde over de streep, en hield daarmee de vierde plaats in het wereldkampioenschap in handen. Volgens de goed ingevoerde De Telegraaf is de prestatieclausule in zijn contract nu niet meer van kracht, en blijft Verstappen bij Red Bull. Het is volgens de krant de verwachting dat Mercedes snel de contractverlenging van George Russell en Andrea Kimi Antonelli gaat aankondigen.

Prestatieclausule niet langer van kracht

Aangezien het voor Verstappen niet meer mogelijk is om uit de top drie te zakken voor de zomerstop, is het volgens De Telegraaf niet meer mogelijk om zijn prestatieclausules te activeren. De krant meldt dat het logisch is dat Verstappen bij Red Bull blijft, en dat hij zich nog steeds goed op zijn plek voelt bij de Oostenrijkse renstal. Daarnaast zou hij enorm te spreken zijn over de samenwerking met de nieuwe teambaas Laurent Mekies.

Wat was de impact van de prestatieclausule?

De Telegraaf stelt dat als Verstappen wél gebruik had kunnen maken van zijn prestatieclausule, het sterk de vraag was of hij dat zou doen. Verstappens manager Raymond Vermeulen wilde verder niet ingaan op vragen van de krant en wees naar de doorlopende verbintenis. Verstappen staat immers tot en met 2028 onder contract bij de in Milton Keynes gevestigde renstal.

Volgens De Telegraaf is Verstappen altijd loyaal gebleven aan Red Bull, en zou het een te groot risico zijn om nu te vertrekken bij Red Bull. Na dit jaar gaan er immers nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Red Bull gaat vanaf dan ook zelf krachtbronnen maken in samenwerking met Ford.

Verstappen twijfelde aan zijn toekomst

Verstappen zou wel hebben getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull, zo stelt De Telegraaf. De prestaties van Red Bull vielen in de afgelopen maanden immers enorm tegen, en hij kan de wereldtitel op dit moment wel uit zijn hoofd zetten. Halverwege het seizoen is zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zeer groot. Vandaag kwamen de twee ook weer als eerste en twee over de streep in de Belgische Grand Prix.

Mercedes aasde op Verstappen

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff flirtte opzichtig met de Nederlander, maar Verstappen wilde daar zelf niets over kwijt. Het is geen geheim dat Wolff nog altijd achter Verstappen aanzit, maar in 2026 lijkt hij zou goed als zeker bij Red Bull te blijven.

Mercedes lijkt dus weer te kiezen voor Antonelli en Russell. De toekomst van Russell was geruime tijd het onderwerp van gesprek, aangezien hij nog altijd geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes. Dat lijkt nu spoedig te gaan gebeuren.