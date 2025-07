Ook Sainz start Belgische GP vanuit de pitlane

De Belgische Grand Prix gaat over minder dan twee uur van start. Er zullen echter weinig auto's op de grid staan, want veel teams hebben aanpassingen doorgevoerd aan de bolides. Ook Williams heeft ingegrepen, waardoor Carlos Sainz vanuit de pitlane moet starten.

Sainz kende op zaterdag een tegenvallende kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Spaanse Williams-coureur noteerde slechts de vijftiende tijd, en daar was hij niet tevreden mee. Zijn teamgenoot Alexander Albon had een veel sterkere kwalificatie, want hij wist de vijfde tijd te rijden in de kwalificatie. Alle aandacht zal uitgaan naar de Thai, maar Williams heeft wel ingegrepen bij Sainz.

Wijziging aan de set-up

Williams laat weten dat ze de set-up van de auto van Sainz hebben aangepast. Een verandering aan de set-up is in strijd met de parc fermé-regels, en dat betekent dat de FIA heeft ingegrepen. Sainz moet de race hierdoor vanuit de pitlane gaan starten. De stewards delen hetzelfde bericht, en dat betekent dat het zeer druk gaat worden in de pitlane bij de start van de Grand Prix.

Drukke pitlane

Eerder op de ochtend werd namelijk bekend dat ook de teams van Ferrari, Mercedes en Aston Martin een verandering hebben doorgevoerd aan hun auto's. Dit zorgt ervoor dat ook Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso de Grand Prix vanuit de pitlane zullen gaan starten.

Regen in de lucht

De teams hebben deze wijzigingen doorgevoerd met het oog op de verwachte regen. Tijdens de Formule 3- en Formule 2-races van vanochtend kwam het met bakken uit de hemel. Het is nu weer droog in Spa, maar het is de verwachting dat er rond de start van de race veel regen gaat vallen. De coureurs die starten in de pitlane, hopen een voordeel te halen uit de situatie met deze ingreep. McLaren-coureur Lando Norris start straks op de pole position.