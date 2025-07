Dreun voor Verstappen: race-engineer Lambiase weer afwezig

Max Verstappen krijgt voorafgaand het raceweekend in België weer te maken met een flinke tegenslag. Voor de tweede keer in korte tijd moet hij het namelijk doen zonder zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. Hij wordt weer vervangen door Simon Rennie.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik. De twee werken al sinds 2016 samen, en Verstappen liet eerder al weten dat hij niet verder wil gaan als Lambiase ermee stopt. 'GP' is er normaal gesproken elk raceweekend bij, maar enkele weken geleden ontbrak hij tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring. Het leek om een eenmalige afwezigheid te gaan, maar ook in België is hij afwezig.

Privéomstandigheden

De Telegraaf meldt dat Verstappen het dit weekend weer moet doen zonder Lambiase aan zijn zijde. De race-engineer ontbreekt vanwege privéomstandigheden, zo meldt de krant. Het is onduidelijk of Lambiase aankomend weekend wel aanwezig is bij de Hongaarse Grand Prix op de Hungaroring.

Ervaren Rennie weer de vervanger

Lambiase wordt dit weekend in België vervangen door de ervaren Simon Rennie. Hij viel ook al in tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, en heeft al veel ervaring in de koningsklasse van de autosport. Hij werkte jarenlang samen met Daniel Ricciardo.

Hij is de hoofd-engineer van het simulatorprogramma, en Verstappen kent hem dus heel erg goed. In 2020 was Rennie ook regelmatig aanwezig op de circuits om de worstelende Alexander Albon bij te staan. Nu mag hij als invaller weer Verstappen gaan bijstaan.

Vervelend moment

Voor Red Bull komt deze tijdelijke verandering op een lastig moment. Twee weken geleden werd teambaas Christian Horner ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies. De Fransman zal nu dus een ander gezicht treffen op de pitmuur, en dat is lastig. Lambiase speelt immers een belangrijke rol binnen het team, en zijn afwezigheid is dan ook een flinke tik voor de Oostenrijkse renstal.