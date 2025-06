Nieuwe tegenslag voor Verstappen: race-engineer Lambiase afwezig in Oostenrijk

Max Verstappen moet het dit weekend in Oostenrijk doen zonder zijn gebruikelijke race-engineer Gianpiero Lambiase. 'GP' ontbreekt op de Red Bull Ring vanwege privéomstandigheden, waardoor Verstappen het voor het eerst in zijn Red Bull-loopbaan zonder hem moet doen.

Lambiase en Verstappen zijn twee handen op één buik. De twee werken zeer goed samen, en Verstappen had zelfs meerdere keren aangegeven dat hij niet verder wil gaan zonder Lambiase. De Telegraaf meldt echter dat Lambiase dit weekend afwezig is vanwege privéomstandigheden. Dat betekent dat Verstappen het voor het eerst sinds 2016 een heel raceweekend zonder Lambiase moet werken.

Goede band

Lambiase is al negen jaar de race-engineer van Verstappen en hun band is zeer goed. Hij kreeg eind vorig jaar promotie, en is tegenwoordig ook de Head of Racing bij Red Bull. Hij combineert deze rol met zijn taken als race-engineer van Verstappen. Dit weekend ontbreekt hij aan de pitmuur, en dat is een tegenslag.

Communicatie belangrijk

Voor een coureur is het immers belangrijk om een goede communicatie te hebben met de race-engineer. Als ze langs elkaar heen praten, kan dat voor problemen zorgen. Lewis Hamilton had het dit jaar bij Ferrari bijvoorbeeld lastig, toen zijn race-engineer Riccardo Adami hem informatie gaf waar hij niets mee kon.

Ervaren vervanger

Volgens De Telegraaf wordt Lambiase dit weekend op de Red Bull Ring vervangen door Simon Rennie. Hij is een ervaren engineer die jarenlang samenwerkte met Daniel Ricciardo. Toen de Australiër eind 2018 vertrok, vroeg Rennie om een andere rol binnen het team. Sindsdien is hij werkzaam op de fabriek in het Britse Milton Keynes.

Rennie is geen onbekende voor de coureurs, want hij is de hoofd-engineer van het simulatorprogramma. In 2020 was hij een aantal keren aanwezig op het circuit om Alexander Albon te helpen. Het is de verwachting dat Lambiase weer terug is voor de race op het circuit van Silverstone.