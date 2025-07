De eerste en enige vrije training van het raceweekend in België zit erop. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps werd in deze training de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De tweede tijd ging naar Max Verstappen, terwijl de derde tijd werd neergezet door Lando Norris.

Na twee weken zonder Formule 1-actie kwamen de coureurs eindelijk weer de baan op. Na een mistige ochtend liet het zonnetje langzaam zijn gezicht zien, en alle twintig coureurs kwamen direct de baan op. Ook Max Verstappen liet geen moment onbenut, en reed zijn eerste rondjes op één van zijn favoriete circuits op de F1-kalender.

Problemen voor Sainz & Stroll

Voor Carlos Sainz begon de sessie op een teleurstellende wijze. Hij reed de pitlane uit, schakelde en liep toen tegen een probleem aan. Hij kon niet meer accelereren, en zijn auto schoot in limp home-mode. Balend stuurde Sainz zijn Williams terug naar de pitbox, waar zijn monteurs direct aan de bak moesten.

Hij was niet de enige coureur die tegen problemen aan was gelopen. Enkele minuten na de start van de sessie meldde ook Aston Martin-coureur Lance Stroll zich in de pitlane met een probleem. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk. De problemen waren echter iets minder groot dan bij Sainz, want de Canadees kwam snel weer de baan op.

Verstappen

Max Verstappen begon goed aan de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. Met zijn flink geüpdatete RB21 kwam hij direct de baan op en noteerde hij de snelste tijd. Die rondetijd zei weinig, aangezien de pushrondjes later in de sessie pas zouden volgen.

Bij het team van Ferrari reden ze ook rond met een aantal updates, maar daar ging niet alles naar wens. Lewis Hamilton en Charles Leclerc schraapten met hun vloer over de baan. Van hun bodemplaten kwamen rookwolken af, en Hamilton klaagde dan ook over instabiliteit. Ze waren zeker niet de enigen die met een laag afgestelde auto leken te rijden.

Schrikmomentjes

Aangezien dit de enige vrije training van het weekend is, was het zeer druk op de baan. Dat betekende ook dat de coureurs goed in hun spiegels moesten kijken tijdens langzame rondjes. Franco Colapinto deed dat niet, en hij reed George Russell flink in de weg. Ondertussen meldde ook Sainz zich weer op de baan, door de problemen met zijn Williams had hij een halfuurtje aan de zijlijn gestaan.

Isack Hadjar reed op zijn beurt voor het eerst een Formule 1-sessie op het circuit van Spa. Zijn Racing Bulls-bolide gedroeg zich niet helemaal naar wens, en hij had een groot moment in de iconische bochten Eau Rouge en Raidillon. Hij vroeg zich af of er een probleem was met zijn auto, en hij meldde zich in de pitlane.

Snelle rondjes

Het duurde zeer lang voordat er werd gereden met de zachte banden. Aangezien er met een sprintformat wordt gewerkt, hebben softruns iets minder de prioriteit in de vrije training. Franco Colapinto had een rondje gereden op de banden met de rode wangen, maar hij was geruime tijd de enige. Lance Stroll ging met nog tien minuten te gaan de baan op met de zachte banden, en hij was direct de snelste.

Die tijd werd snel uit de boeken gereden door Oscar Piastri, waarna Verstappen snel ging door de eerste sector. In de tweede sector verloor hij echter zeer veel tijd, waardoor hij ruim een halve seconde achterstand had op zijn Australische rivaal. Lando Norris kende op zijn beurt een momentje waardoor hij de grindbak aantikte met zijn achterwiel.

Probleempjes voor Verstappen

Verstappen klonk niet tevreden en stelde over de boordradio dat het voelde alsof hij rondreed met drie wielen. Zijn tijd werd nog verbroken door George Russell, die in zijn Mercedes ook veel tijd moest toegeven op Piastri. Opvallend genoeg reed de Brit zijn rondje op de mediumbanden.

In de laatste tellen van de training besloten de coureurs nog één keer aan te zetten voor een snelle ronde. Norris maakte ditmaal geen foutjes, waardoor hij zich met gemak wist te verbeteren. Ook Verstappen verbeterde zich, maar hij had nog altijd een flinke achterstand op Piastri.