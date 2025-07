'Verstappen en Wolff vieren samen vakantie'

Het regende in de afgelopen weken geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Er werd gesuggereerd dat hij een geheime ontmoeting zou hebben met Mercedes-teambaas Toto Wolff op Sardinië. Er gingen veel onzinverhalen rond, maar een nieuw opgedoken foto zorgt weer voor twijfel.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties van het team vallen tegen, en Verstappen wil simpelweg over de beste auto beschikken. Bij Mercedes doen ze niet geheimzinnig over hun interesse in Verstappen, en in de afgelopen dagen gingen er veel bijzondere verhalen rond.

Vorige week barstte er een soort storm los toen de boten van Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff beide werden gespot voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Het regende verhalen, en veel mensen dachten dat ze hier een ontmoeting zouden hebben. Het ging hier niet alleen om wilde verhalen van fans, want ook oud-coureur Ralf Schumacher had gezien dat beide boten opvallend dicht bij elkaar in de buurt lagen.

Nepnieuws

De aanwezigheid van de boten zorgde voor een vrachtlading aan kletsverhalen. Zo werden Verstappen en Wolff op een creatieve manier gefotoshopt waardoor het leek alsof ze samen in een privéjet stapten. Een ander veel gehoord verhaal was dat beide boten naast elkaar zouden liggen in een haven in Sardinië.

Dit verhaal kon ook snel worden ontkracht, omdat bleek dat internerspeurders de verkeerde boot toeschreven aan Wolff. De Oostenrijker is in het bezit van de boot 'V', en dat was niet de boot die naast de 'Unleash the Lion' van Verstappen lag in de video die werd gedeeld.

Nieuwe foto zorgt voor twijfel

Nu worden er weer suggesties gedaan van een mogelijke ontmoeting, want er is weer een bijzondere foto opgedoken. Het gaat om een foto die origineel verscheen op een Tumblr-pagina waar regelmatig spyfoto's van Verstappen verschijnen. Opvallend genoeg werd op die gezaghebbende pagina een foto gedeeld waarop te zien is dat boten die enorm lijken op die van Wolff en Verstappen naast elkaar liggen voor de kust van Sardinië.

De foto is vrijwel zeker echt, en het lijkt erop dat de boot van Verstappen in ieder geval te zien is. De 'Unleash the Lion' is rechts te zien op de foto, terwijl de linker boot zeer veel gelijkenissen vertoond met de 'V' van Wolff. Het zorgde voor veel verhalen, maar dit betekent niet direct dat ze elkaar ook hebben ontmoet.

Verstappen keert huiswaarts

Het is immers niet duidelijk of Wolff aanwezig was op de boot, iets wat wel met zekerheid valt te zeggen van Verstappen. Hij werd vorige week gespot voor de kust van het eiland, waar hij met vrienden en familie vakantie vierde. Hij keerde op zondagavond terug naar zijn woonplaats Monaco, zo blijkt uit gegevens van vliegtuigradars.