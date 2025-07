Eerste beelden van Max Verstappen op vakantie op Sardinië

Max Verstappens luxueuze jacht 'Unleash the Lion' stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. De boot was gespot voor de kust van Sardinië, en dit zorgde direct voor veel geruchten. De vraag was echter of Verstappen zelf aan boord was, nu blijkt dat dit ook het geval is.

Verstappens boot werd afgelopen vrijdag gespot voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Dit zorgde direct voor geruchten, want ook de boot van Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gespot in de buurt van Sardinië. Oud-coureur Ralf Schumacher suggereerde dat Verstappen en Wolff een kopje koffie gingen drinken, waarna duizenden fans de boten in de gaten bleven houden.

Veel vraagtekens en extra geruchten

Toen Verstappens privéjet ook landde op het eiland, ging het internet los, en barstte het van de ongefundeerde geruchten. Verstappens jet vloog echter dezelfde avond al weg, wat voor nog meer vraagtekens zorgde. De boot van Verstappen lag echter nog steeds in de Italiaanse wateren, maar het was onduidelijk of hij daadwerkelijk aan boord was. Zijn gezin was wel aanwezig, gezien het feit dat zijn vriendin Kelly Piquet foto's deelden vanaf de boot.

Verstappen is aanwezig

Er gingen veel geruchten rond over de mogelijke ontmoeting met Wolff, maar al snel werd duidelijk dat het puur toeval was dat beide boten bij Sardinië lagen. Of Verstappen zelf aanwezig was, of dat hij zich in Monaco voorbereidde op de Belgische Grand Prix, was ook niet duidelijk.

Nu is duidelijk geworden dat Verstappen 'gewoon' vakantie viert op Sardinië. Hij is gespot voor de kust van het Italiaanse eiland, en ook zijn vriendin en pasgeboren dochter Lily zijn aanwezig. Verstappen werd gespot in het water, waar hij zich vermaakte met een soort speciale surfplank.

Einde aan geruchten

Het feit dat Verstappen is gesignaleerd op zijn boot, zorgt ervoor dat geruchten over een mogelijk bliksembezoek aan Wolff de prullenbak in kunnen worden gegooid. Verstappen bezocht donderdag de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en vloog op vrijdag naar Sardinië. Daar viert hij dus nog steeds vakantie, en kunnen fans ook niet meer zien waar de boot ligt. De tracker is namelijk uitgeschakeld.

Verstappen heeft de tijd om even bij te komen, want het Formule 1-seizoen gaat pas over anderhalve week verder met de Belgische Grand Prix. Tot die tijd kan Verstappen dus genieten van zijn vrije tijd.