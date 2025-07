'Haas grijpt in en legt personeel bijzonder snackverbod op'

Het team van Haas is bezig met een aardig seizoen in de Formule 1. Ze vechten voor hun plekje in het middenveld, maar het kan altijd beter. Volgens wilde geruchten heeft teambaas Ayao Komatsu een ingrijpend besluit genomen, en mogen de werknemers geen chocola meer eten.

Het team van Haas staat momenteel op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Coureurs Oliver Bearman en Esteban Ocon hebben al 29 WK-punten bij elkaar gereden. De verschillen in het middenveld zijn echter klein, want Haas heeft slechts zeven punten achterstand op Racing Bulls en Aston Martin.

Niet goed voor de gezondheid

Het kan echter altijd beter, en elk teamlid moet zo goed mogelijk presteren. Volgens BusinessF1 heeft teambaas Ayao Komatsu dan ook een bijzonder besluit genomen. De teamleden mogen volgens het medium geen chocola meer eten, omdat Komatsu van mening is dat de lekkere snack een gevaar vormt voor de gezondheid vanwege het hoge vet- en suikergehalte.

Vreemde ingreep

Het is een ietwat vreemd verhaal, maar de teamleden zouden geen chocolade meer kunnen eten in het motorhome, in de garage en op de hotelkamers. Volgens het redelijk lachwekkende verhaal zou Komatsu zelfs hebben gedreigd met willekeurige fouilleringen als hij het idee heeft dat er niet wordt geluisterd naar zijn eis.

Verbod van korte duur

Het vreemde verhaal krijgt een staartje, want volgens BusinessF1 zouden de teamleden geen fan zijn van deze ingreep. Ze stellen dat het een stapje te ver gaan, en het is dan ook de verwachting dat het verbod weer zal worden teruggedraaid. Sterker nog, als het verbod voor nog meer irritatie zorgt kan Haas zelfs voor de arbeidsrechter worden gedaagd.

Het lijkt er dus niet op dat dit gaat gebeuren, al is het onduidelijk waar de waarheid ligt in dit opvallende verhaal. Het komt overigens wel vaker voor dat er bij sportteams streng wordt ingegrepen, zo wordt er bij teams en clubs wel eens streng gekeken naar telefoongebruik.