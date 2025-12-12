Het is nauwelijks een verrassing te noemen, maar Mohammed Ben Sulayem is herkozen als president van autosportfederatie FIA. Ben Sulayem was de enige overgebleven kandidaat nadat hij door een regelwijziging zijn tegenstanders buitenspel had gezet. Hij begint aan zijn tweede termijn die loopt tot en met 2029.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten volgde toen Jean Todt op, en heeft zich ontpopt tot een controversieel figuur in de autosportwereld. Ben Sulayem sprak zich met enige regelmaat krachtig uit, en zorgde voor veel controverse. Zo wilde hij coureurs zwaar beboeten voor het gebruiken van scheldwoorden, werd hij beschuldigd van machtsmisbruik en paste hij de regels aan waardoor tegenkandidaten zich onmogelijk konden aanmelden voor de presidentschapsverkiezingen.

Boze tegenkandidaten

Deze regelwijziging zorgde ervoor dat zijn grootste tegenstander Tim Mayer zich terugtrok. Ben Sulayems andere tegenkandidaat Laura Villars liet het er niet bij zitten, en stapte naar de rechtbank in Parijs. Daar werd eerder deze maand besloten dat de verkiezingen door mochten gaan, maar er volgt begin volgend jaar wel een nieuwe zaak die er in theorie voor kan zorgen dat Ben Sulayems herverkiezing op losse schroeven komt te staan.

Ook andere kopstukken herkozen

Ben Sulayem werd vandaag tijdens een bijeenkomst van de General Assembly van de FIA in Tasjkent herkozen als FIA-president. Zijn tweede termijn van vier jaar is per direct ingegaan, wat betekent dat hij tot en met eind 2029 met de scepter zwaait bij de FIA. Ook vicepresident van sport Malcolm Wilson, vicepresident voor mobiliteit en toerisme Tim Shearman en senaatspresident Carmelo Sanz de Barros zijn vandaag herkozen.

FIA-gala

Ben Sulayem zal vanavond ook aanwezig zijn bij het FIA-gala dat wordt georganiseerd in Tasjkent. Hier zal Lando Norris zijn wereldbeker ontvangen, en worden alle andere wereldkampioenen in het zonnetje gezet. Het was de bedoeling dat ook Max Verstappen zou afreizen naar Oezbekistan, maar de nummer twee van het wereldkampioenschap Formule 1 is ziek. Hierom is besloten dat Verstappen thuis mag blijven.