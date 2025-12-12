user icon
icon

Ben Sulayem met overmacht herkozen tot FIA-president

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ben Sulayem met overmacht herkozen tot FIA-president

Het is nauwelijks een verrassing te noemen, maar Mohammed Ben Sulayem is herkozen als president van autosportfederatie FIA. Ben Sulayem was de enige overgebleven kandidaat nadat hij door een regelwijziging zijn tegenstanders buitenspel had gezet. Hij begint aan zijn tweede termijn die loopt tot en met 2029.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten volgde toen Jean Todt op, en heeft zich ontpopt tot een controversieel figuur in de autosportwereld. Ben Sulayem sprak zich met enige regelmaat krachtig uit, en zorgde voor veel controverse. Zo wilde hij coureurs zwaar beboeten voor het gebruiken van scheldwoorden, werd hij beschuldigd van machtsmisbruik en paste hij de regels aan waardoor tegenkandidaten zich onmogelijk konden aanmelden voor de presidentschapsverkiezingen.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 FIA opent onderzoek naar Red Bull na incident met Norris

FIA opent onderzoek naar Red Bull na incident met Norris

6 dec

Boze tegenkandidaten

Deze regelwijziging zorgde ervoor dat zijn grootste tegenstander Tim Mayer zich terugtrok. Ben Sulayems andere tegenkandidaat Laura Villars liet het er niet bij zitten, en stapte naar de rechtbank in Parijs. Daar werd eerder deze maand besloten dat de verkiezingen door mochten gaan, maar er volgt begin volgend jaar wel een nieuwe zaak die er in theorie voor kan zorgen dat Ben Sulayems herverkiezing op losse schroeven komt te staan.

Ook andere kopstukken herkozen

Ben Sulayem werd vandaag tijdens een bijeenkomst van de General Assembly van de FIA in Tasjkent herkozen als FIA-president. Zijn tweede termijn van vier jaar is per direct ingegaan, wat betekent dat hij tot en met eind 2029 met de scepter zwaait bij de FIA. Ook vicepresident van sport Malcolm Wilson, vicepresident voor mobiliteit en toerisme Tim Shearman en senaatspresident Carmelo Sanz de Barros zijn vandaag herkozen.

FIA-gala

Ben Sulayem zal vanavond ook aanwezig zijn bij het FIA-gala dat wordt georganiseerd in Tasjkent. Hier zal Lando Norris zijn wereldbeker ontvangen, en worden alle andere wereldkampioenen in het zonnetje gezet. Het was de bedoeling dat ook Max Verstappen zou afreizen naar Oezbekistan, maar de nummer twee van het wereldkampioenschap Formule 1 is ziek. Hierom is besloten dat Verstappen thuis mag blijven.

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (2)

Login om te reageren
  • dutchiceman

    Posts: 5.518

    Wat een ellende.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 12:17
  • DenniSNL1980

    Posts: 415

    Wat een onverwacht nieuws. Denk dat niemand dit had zien aankomen.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 12:22

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×