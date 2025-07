Sainz maakt einde aan geruchten over Verstappen

Carlos Sainz ontkent dat hij een slechte band heeft met Max Verstappen. Er werd gesuggereerd dat hun band was 'vergiftigd', maar volgens Sainz is deze juist heel erg goed.

In 2015 reden de twee samen bij Toro Rosso. Terwijl Verstappen werd gepromoveerd naar Red Bull Racing, moest Carlos Sainz zijn weg zien te vinden buiten de Red Bull-familie. De Spanjaard kwam uiteindelijk bij Renault, McLaren, Ferrari en Williams achter het stuur te zitten.

Aan elkaar gewaagd

Sainz en Verstappen waren beide grote talenten toen ze de Formule 1 binnenkwamen. In dezelfde auto bleek Max Verstappen meer punten te pakken. Verstappen eindigde dat seizoen als twaalfde met 49 punten en tweemaal een vierde plek. Carlos Sainz moest genoegen nemen met de vijftiende plek, achttien punten met als beste resultaat een zevende plek.

Sainz is duidelijk over zijn tijd bij Toro Rosso en band met Verstappen: "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik oprecht goed met Max overweg kan. Dat is iets wat mensen van buitenaf niet zien," vertelt Sainz in de High Performance Podcast. Over de zogenaamd 'giftige' rivaliteit wil hij het volgende kwijt: "Wij hadden een rivaliteit in ons eerste jaar in de Formule 1 bij Toro Rosso, maar het was een relatief gezonde rivaliteit in de manier waarop we met racen omgingen. En nu kunnen we het echt goed met elkaar vinden."

Red Bull was een optie

Lewis Hamilton werd de vervanger van Carlos Sainz en dus moest de Spanjaard op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij klopte ook aan bij Red Bull, maar kreeg niet de kans: "Als dát de reden is, begrijp ik niet waarom ze mij niet naast Max willen hebben, want ik denk dat we samen een heel sterk duo zouden vormen in de Formule 1," aldus Sainz.

Sainz heeft uiteindelijk voor een stoeltje bij Williams gekozen. Hij staat nu vijftiende met dertien punten. Het tot nu toe hoogst behaalde resultaat dit seizoen is de achtste plaats.