Hülkenberg neemt eindelijk afstand van pijnlijk F1-record

Nico Hülkenberg pakte afgelopen weekend zijn eerste podiumplek uit zijn lange Formule 1-loopbaan. De Duitser kwam in de regen op Silverstone als derde over de streep. Hierdoor nam hij eindelijk afstand van een ongewild F1-record.

Hülkenberg maakte in 2010 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams. Hij werd gezien als een groot talent, en dat bewees hij toen hij later dat jaar in Brazilië een verrassende pole position pakte. Hij leek zich op te maken voor een mooie loopbaan, maar hij verloor al snel zijn zitje en maakte meerdere keren een comeback.

Vijftien jaar wachten

Hülkenberg kwam een aantal keren dicht bij het podium, maar vijftien jaar lang eindigde hij niet in de top drie. Hij kreeg het etiket van de coureur met de meeste races zonder podiumplek opgeplakt. Het ongewilde record bleef hem achtervolgen, maar in Silverstone mocht hij het eindelijk achter zich houden.

Foutloze race

Hülkenberg reed een foutloze race op het kletsnatte circuit van Silverstone. Hij sloeg een aanval van Lewis Hamilton af, maar kon niet in de buurt komen van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. In zijn 239ste race mocht Hülkenberg voor het eerst het podium beklimmen, wat ook een record is.

Record voor Sutil

Van zijn oude ongewilde record heeft hij nu definitief afscheid genomen. De coureur met de meeste races in de Formule 1 zonder podium, is nu Adrian Sutil. Hij zal dit record voorlopig niet uit handen geven, want hij is al jaren niet meer actief in de internationale autosport. In 128 races wist Sutil nooit het podium te bereiken, en daarmee doet hij het iets 'beter' dan Pierluigi Martini en Philippe Alliot.

Meeste races zonder podiumplaats:

1. Adrian Sutil - 128 Grands Prix

2. Pierluigi Martini - 118 Grands Prix

3. Philippe Alliot - 109 Grands Prix

4. Yuki Tsunoda - 99 Grands Prix

5. Pedro Diniz - 98 Grands Prix