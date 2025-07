Hülkenberg schrijft bijzonder F1-record op zijn naam met prachtige podiumplaats

Nico Hülkenberg heeft een droomweekend achter de rug. Voor het eerst in zijn lange Formule 1-loopbaan mocht de sympathieke Duitser het podium beklimmen. Zijn derde plek levert Hülkenberg nu een opvallend Formule 1-record op. Hij moest immers zeer lang wachten op zijn eerste podiumplek.

Hülkenberg stond bekend als de coureur die nooit op het podium had gestaan. Hij debuteerde in 2010 in de Formule 1, maar wist nooit het ereschavot te bereiken. Ook bij de start van de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone gaf niemand hem een kans. De regen en de chaos zorgden er echter voor dat het sprookje van Hülkenberg uitkwam.

Eindelijk naar het podium

Na 239 Grands Prix nam hij eindelijk afscheid van het etiket van de coureur met de meeste races zonder een podiumplaats. In Silverstone waren alleen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri te snel, en Hülkenberg hield ook nog de jagende Lewis Hamilton achter zich. Op het podium nam hij de beker met een grote glimlach in ontvangst.

Nieuwe record

Hülkenberg heeft nu ook een nieuw record in handen. Het is nu de coureur met de meeste Grands Prix voor een podiumplaats. Hij heeft er 239 races op moeten wachten, en verbreekt daarmee het record van Carlos Sainz. Toen de Spanjaard in 2019 voor het eerst naar het podium mocht, had hij daar 101 Grands Prix op moeten wachten.

Hülkenberg deed daar ruim twee keer zo lang over, maar het maakte hem niet uit. Na afloop vierde hij een mooi feestje, en werd hij gefeliciteerd door vrijwel de hele paddock. Ook Sainz sprak een aantal mooie woorden, al zal hij waarschijnlijk wel blij zijn dat hij dit record nu kwijt is.

Meeste races voor een podiumfinish:

1. Nico Hülkenberg - 239 Grands Prix

2. Carlos Sainz - 101 Grands Prix

3. Martin Brundle - 91 Grands Prix

4. Mika Salo - 73 Grands Prix

5. Jenson Button - 68 Grands Prix