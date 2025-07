Waanzinnige Hülkenberg eindelijk naar het podium: "Heeft eventjes geduurd!"

Het is Nico Hülkenberg eindelijk gelukt: hij heeft zijn eerste podium in de Formule 1 te pakken. Na vijftien jaar mocht hij het ereschavot betreden, en dat zorgt voor een waanzinnig gevoel hij de ervaren Duitser. Met een grote grijns nam hij alle complimenten in ontvangst.

In de stromende regen maakte de Sauber-coureur vandaag alleen maar goede keuzes. Hij werkte zich knap naar voren, en haalde de Aston Martin van Lance Stroll in. Hülkenberg wist dat hij geen gekke capriolen moest uithalen, en hij versloeg Lewis Hamilton in een spannend duel. In de slotfase was zijn achterstand op de McLarens groot, maar wist hij ook dat de derde plaats hem in de zevende hemel zou brengen.

'Dit heeft eventjes geduurd'

Jarenlang had hij het record van de coureur met de meeste races zonder podium in handen, maar daar is nu een einde aan gekomen. Hij vloog in de armen van zijn team, en nam alle felicitaties hartelijk in ontvangst.

Bij interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich uit: "Het voelt goed. Het heeft eventjes geduurd, niet? Maar ik wist altijd dat we dit in ons hadden. Ik heb het in me, ergens."

Alles ging goed

Over zijn race was Hülkenberg heel erg duidelijk: "Wat een race. We reden virtueel gezien laatste, we hebben alles van vorig weekend opnieuw moeten doen. Om eerlijk te zien voelt dit heel surreëel aan. Ik weet ook niet hoe dit allemaal is gebeurd, maar het was een gekke race. De condities gingen alle kanten op."

"Het was overleven voor het meeste van de race. Ik denk dat we gewoon de juiste beslissingen hebben gemaakt. We hebben op de juiste momenten voor de juiste banden gekozen, we hebben geen fouten gemaakt. Echt geweldig!"

Iedereen leek blij te zijn voor Hülkenberg, hij ontving direct na afloop de felicitaties van onder meer Max Verstappen.