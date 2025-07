Alonso zwaar onder de indruk: "Verstappen is de beste!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Groot-Brittannië vandaag vanaf de pole position. In de kwalificatie maakte hij zeer veel indruk, en dat levert hem veel complimenten op. Volgens Fernando Alonso is Verstappen simpelweg de beste coureur op het moment.

Verstappen begon zeker niet als de favoriet aan de kwalificatie op het circuit van Silverstone. Toch liet hij zien tot wat hij in staat was, en blufte hij de hoger ingeschatte McLarens en de Ferrari's af. Verstappen was heel erg blij met zijn pole position, en dat mocht iedereen weten. Hoe hij het gaat doen in de race, blijft nog onduidelijk. Een mogelijke regenbui kan hem helpen in de jacht op de overwinning.

Complimentenregen

Met zijn polerondje maakte Verstappen in ieder geval veel indruk. Het levert hem een vrachtlading aan complimenten op, ook van zijn concurrenten op de baan. Aston Martin-coureur Fernando Alonso was complimenteus voor de camera van DAZN: "Hij is de beste. Met een auto als de anderen weten we dat hij op pole staat. Hij heeft hier niet zo vaak gewonnen als Hamilton, maar ik denk dat hij de beste is. Zoals hij hier weer heeft bewezen."

Alonso kende goede kwalificatie

Alonso reed zelf ook een aardige kwalificatie. De Spaanse Aston Martin-coureur noteerde de negende tijd, maar zal wel een paar plekjes gaan opschuiven op de grid. Hij profiteert namelijk van de gridstraffen van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli en Haas-coureur Oliver Bearman. Alonso zal vermoedelijk als zevende aan de race gaan beginnen.

Alonso heeft punten nodig

De kans is klein dat Alonso vandaag Verstappen gaat tegenkomen op de baan. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zal zich vooral gaan focussen op zijn eigen race, want hij heeft de punten hard nodig. Hij staat namelijk op 14 WK-punten, wat net zoveel is als zijn teamgenoot Lance Stroll. De Canadees start vandaag vanuit het achterveld.