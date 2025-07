FIA gaat voor vuurwerk, maar laat Verstappen met rust

Het Britse raceweekend gaat vandaag van start op het circuit van Silverstone. Vandaag staat de traditionele mediadag op het programma, en het wordt waarschijnlijk een drukke dag voor de coureurs. Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaal van de FIA, maar de veelbesproken George Russell moet wel zijn gezicht laten zien.

Het belooft een drukke mediadag te worden op het circuit van Silverstone. In de afgelopen dagen gingen er zeer veel geruchten rond over Max Verstappen en Mercedes, en over de toekomst van Russell. Dit lijken dan ook de onderwerpen te worden waar het vandaag over zal gaan. De FIA heeft ervoor gekozen om vooral Britten naar de perszaal te roepen.

Thuisrijders

De FIA roept dit jaar zes coureurs naar de perszaal, die in groepjes van drie plaats zullen nemen op de bekende sofa. Om 13:30 lokale tijd is het de beurt aan thuisrijders Lando Norris en Oliver Bearman. Ze krijgen gezelschap van de Thaise Williams-coureur Alexander Albon, die ook is opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk.

Geen Hamilton, wel Russell

Na een halfuurtje is het de beurt aan de volgende drie coureurs. Opvallend genoeg hoeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich niet te melden. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc schuift wel aan, en hij krijgt gezelschap van de veelbesproken Russell en Red Bull-coureur Yuki Tsunoda.

Vuurwerk met Brown en Horner

Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich tussen de vrije trainingen door melden in de perszaal. De FIA heeft ervoor gekozen om Aston Martin-teambaas Andy Cowell op te roepen. Hij krijgt gezelschap van Red Bull-teambaas Christian Horner en McLaren-CEO Zak Brown. Horner en Brown clashten in de afgelopen maanden regelmatig met elkaar, en de kans is groot dat ze nu weer voor vuurwerk gaan zorgen.

Aangezien het om een normaal raceweekend gaat, hoeven de coureurs die in de top drie eindigen zich alleen na de kwalificatie en de race te melden.