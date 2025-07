Pijnlijke waarheid: Sauber scoort beter dan Red Bull

Het team van Red Bull Racing beleefde afgelopen weekend in Oostenrijk een rampzalig raceweekend. Op de Red Bull Ring bleven ze puntloos na de uitvalbeurt van Max Verstappen. Het was een nieuwe dreun voor Red Bull, dat het zwaar had in de afgelopen drie raceweekenden. Zelfs het team van Sauber kwam beter voor de dag.

De thuisrace op de Red Bull Ring was het nieuwe dieptepunt voor Red Bull Racing. Voor het eerst sinds 2022 bleef het team puntloos, en de teleurstelling was groot. Verstappen wil in de eerste ronde uit na een crash met Andrea Kimi Antonelli, terwijl Yuki Tsunoda kansloos laatste werd. In het wereldkampioenschap groeide de achterstand op de concurrentie, en een nieuwe wereldtitel is onrealistisch.

Door de nulscore in Oostenrijk, ziet het er niet fraai uit voor Red Bull. In de laatste drie raceweekenden wist de Oostenrijkse renstal slechts 19 punten te scoren. In Spanje werd Verstappen als tiende geklasseerd door zijn straf voor de clash met George Russell, terwijl hij twee weken later op de tweede positie over de finish kwam in Canada. Het was een doekje voor het bloeden, want in Oostenrijk ging het dus weer mis.

Zelfs Sauber doet het beter

Het is voor Red Bull zeer pijnlijk dat ze in de afgelopen drie races slechts 19 punten bij elkaar hebben gereden. Wie een blik werpt op de cijfers, ziet dat zelfs het team van Sauber het beter deed in de afgelopen drie races. In Spanje, Canada en Oostenrijk reed de Zwitserse renstal twintig punten bij elkaar.

Afgelopen weekend in Oostenrijk scoorden Sauber-coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto allebei WK-punten. In de twee races daarvoor eindigde Hülkenberg ook in de punten, en deed Sauber het dus cijfermatig beter dan Red Bull.

Constructeurskampioenschap

Wie een blik werpt op het constructeurskampioenschap, ziet dat Red Bull nog wel vierde staat met een puntentotaal van 162 WK-punten. Sauber staat negende met 26 WK-punten, maar de verschillen zijn zeer klein. Het verschil met nummer zeven Haas bedraagt namelijk slechts drie WK-punten.