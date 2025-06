Trotse Bortoleto ontvangt complimenten van Verstappen

Gabriel Bortoleto reed afgelopen weekend de beste race uit zijn Formule 1-loopbaan tot nu toe. Hij pakte in Oostenrijk zijn eerste WK-punten, en hij vocht een mooi duel uit met Fernando Alonso. Het leverde hem een aantal mooie woorden van zijn goede vriend Max Verstappen op.

Bortoleto is bezig met zijn debuutjaar in de Formule 1. De Braziliaanse Sauber-coureur had het tot nu toe best zwaar, maar in Oostenrijk ging alles zeer goed. Hij kende een puike kwalificatie, en vocht zich in de race naar de achtste plaats. Het leverde hem zijn eerste punten op, en hij vocht een mooie strijd met zijn mentor Fernando Alonso uit.

Max Verstappen kan het ook goed vinden met Bortoleto. Hij bekeek het gevecht tussen de Braziliaan en Alonso in de mediapen. Daar wachtte hij Bortoleto op, en deelde hij zijn complimenten uit. Bortoleto was trots, en nam de mooie woorden met een grote grijns in ontvangst.

Complimenten van kampioenen

Bij Viaplay werd hij daarna gevraagd naar de woorden van Verstappen: "Max was blij voor me dat ik mijn eerste punten heb gescoord. Het was een zeer solide race. Ik denk dat het tempo de hele race supersterk was en ik had het gevoel dat ik Fernando aan het einde nog had kunnen pakken. Die man heeft zoveel ervaring!"

"Hij deed alles perfect en speelde daarna ook met de blauwe vlaggen. Fernando liet Norris voorbij en haalde hem daarna bijna weer in. Dat was echt waanzinnig. Hij weet wat hij doet, maar het was voor mij onmogelijk om hem in te halen. Het was gewoon een heel erg leuke race en ik ben blij dat ik voor het eerst in de punten ben geëindigd!"

Lessen van Alonso

Hij heeft veel van Alonso geleerd: "Fernando speelde met de DRS toen ik een inhaalactie inzette. Hij remde vlak voor de DRS-lijn, waardoor ik de DRS verloor en hij me bij het uitkomen van de bocht weer inhaalde. Hij had veel slechtere banden dan ik, maar ik kwam net tekort!"