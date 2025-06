Williams moest windtunnel-programma opschorten door opnames F1-film

De nieuwe F1-film verschijnt binnenkort in de bioscoop. De prominenten uit de Formule 1 hebben de film al gezien. Ook het team van Williams speelt een rol in de film, al moesten ze daarvoor hun wildtunnel-programma een paar dagen opschorten.

De makers van de F1-film wilden alles zo realistisch mogelijk in beeld brengen. Ze maakten gebruik van aangepaste Formule 2-wagens en ze hadden de beschikking over een eigen pitbox en complex in de paddock. Voor een aantal scènes hadden ze ook een windtunnel nodig, en daarvoor klopten ze aan bij het team van Williams.

Filmen in de windtunnel

Williams-teambaas James Vowles legt dat uit aan The Times: "De producenten benaderden ons. Van wat ik begreep hadden ze ook een filmset kunnen bouwen, maar ze wilden liever in de echte omgeving van een windtunnel filmen."

Williams stemde in met de opnames, maar dat zorgde wel voor hinder bij de voorbereiding op het seizoen: "Het was lastig om onze programma's te stoppen en ze binnen te laten. Er is slechts een beperkt aantal uren dat de windtunnel 'aan' mag staan, dus daar kun je omheen werken. Het is storend, maar het was voor een heel belangrijk project."

Williams moest aan de FIA laten zien dat ze geen voordeel haalden uit de aanwezigheid van de filmcrew in de windtunnel.

Problemen met het eigen project

Vowles onthult wat de gevolgen waren voor Williams: "Er was zeker een betaling, maar we hebben er geen geld aan verdiend. Dat is niet het doel erachter en dat zou het ook niet zijn. Ons eigen programma vier dagen uit de tunnel halen is niet het beste wat je kunt doen in een competitief jaar."

"Maar ik denk echt dat dit een ongelooflijk belangrijke mijlpaal is in onze geschiedenis en voor de toekomst, dus ik wilde er op de één of andere manier deel van uitmaken."