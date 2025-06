Het team van Williams is met belangrijk nieuws naar buitengekomen. De Britse renstal heeft het contract van teambaas James Vowles verlengd. Het is niet bekend tot wanneer hij nog onder contract staat, maar Williams heeft het over een deal voor de lange termijn.

Vowles staat sinds 2023 aan het roer bij het team van Williams. Onder de Brit heeft Williams de weg omhoog ingezet, en strijdt Williams weer mee om de punten. Volgens Williams verzekert het team zich hiermee van een stabiele teamleiding voor de komende jaren. Williams is bezig met het inzetten van de weg omhoog na een aantal tegenvallende jaren.

Volwes was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen het team van Mercedes. Toen eind 2022 bekend werd dat Jost Capito zou vertrekken bij Williams, werd Vowles gepresenteerd als zijn opvolger. Het was zijn eerste klus als teambaas, en hij is pas de derde teambaas in de geschiedenis van het team.

Jagen op nieuwe successen

Bij het team van Grove heeft Vowles ingezet op de weg omhoog. Volgens Williams speelt hij een belangrijke rol bij de transformatie van het team richting nieuw succes. Williams is ambitieus, en ze hopen in de nabije toekomst weer om de zeges te kunnen vechten.

Met de steun van teameigenaar Dorilton Capital heeft Vowles ingezet op positieve verbeteringen. Dit jaar beschikken ze over en zeer sterke line-up met Alexander Albon en de van Ferrari overgenomen Carlos Sainz. Het team staat momenteel op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met 55 WK-punten.

Trotse teambaas

Vowles reageert trots in het persbericht: "Ik ben verheugd een nieuw contract te tekenen bij Williams. Het voelde als thuiskomen vanaf het eerste moment dat ik binnenkwam. Dit iconische team heeft me fantastische herinneringen geleverd en we zijn allemaal verenigd in onze ambitie om voor te bouwen op onze erfenis en opnieuw titels te winnen."

"De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op het herstellen van de fundamenten en nu hebben we een platform om in de komende jaren voor succes te gaan."