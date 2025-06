F1-expert tipt Red Bull: "Zet Hülkenberg naast Verstappen"

Max Verstappen is ook dit jaar weer de absolute kopman van Red Bull. Yuki Tsunoda is momenteel zijn teamgenoot, maar het verschil is enorm. Ralf Schumacher denkt dat het beter is om een andere teamgenoot aan te wijzen, en hij pleit voor de komst van Nico Hülkenberg.

Verstappen heeft in de afgelopen anderhalf jaar drie verschillende teamgenoten gehad bij Red Bull. Eind vorig jaar kondigde Sergio Perez zijn vertrek aan, en werd Liam Lawson aangewezen als zijn vervanger. Lawson kon geen vuist maken, en werd begin dit seizoen al na twee races teruggeplaatst naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda werd zijn vervanger, maar de Japanner kan tot nu toe ook geen wonderen verrichten.

Betere teamgenoot?

Oud-coureur Ralf Schumacher pleitte eerder voor Nico Hülkenberg als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij dat nu weer uit: "Ik denk dat het komt doordat ze het goed met elkaar kunnen vinden. Daarnaast denk ik dat Max hem meer zou waarderen dan sommige van zijn eerdere teamgenoten."

Schumacher ziet dat Hülkenberg nu bij Sauber laat zien tot wat hij in staat is: "Hij heeft ook geen slechte start gemaakt bij Sauber. Het gaat daar langzaam weer de goede kant op. Dat zien we ook weer terug in de resultaten."

Hülkenberg maakt indruk

Schumacher looft zijn landgenoot: "De engineers hebben natuurlijk de exacte data, maar een coureur kan zeggen: 'Ik kan hier niet sneller, want dit is wat de auto doet'. Die details worden besproken, en dan wordt de beste combinatie gezocht tussen wat de theorie zegt en wat de coureur voelt."

"Daarom is de invloed van de coureur zo belangrijk. Ik wil niemand tekortdoen, maar ik kan me goed voorstellen dat Sauber met Hülkenberg de beste feedback in jaren heeft ontvangen. Daarin maakt hij echt het verschil. Hij heeft ontzettend veel ervaring en presteert sterk bij alle teams waarvoor hij heeft gereden."

Hülkenberg staat momenteel op de elfde plaats in het wereldkampioenschap met 20 WK-punten. Zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto is nog puntloos.