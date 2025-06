Protest van Red Bull tegen Russell afgewezen, waarschuwing voor Antonelli

De stewards hebben uitspraak gedaan in de zaken omtrent de coureurs op het podium in de Grand Prix van Canada. Red Bull had een protest aangetekend tegen George Russell, maar dat is afgewezen. Ook Andrea Kimi Antonelli mag opgelucht ademhalen, want hij heeft slechts een waarschuwing gekregen.

Red Bull claimde bij de stewards dat Russell onnodig had geremd achter de Safety Car, en dat Russell zich op een onsportieve manier zou hebben gedragen. Daarnaast gaf Max Verstappen bij de stewards aan dat hij was verrast door het remgedrag van Russell.

Stewards gaan niet mee in de claim van Red Bull

Russell gaf bij de stewards aan dat hij de langzaam rijdende Safety Car op zijn pad tegenkwam, en dat hij een gebaar maakte naar de bestuurde van de Safety Car om hem duidelijk te maken om snelheid te maken. Daarnaast stelde hij dat hij bezig was met het op temperatuur houden van zijn banden en remmen. Het aangeven dat Verstappen hem inhaalde, was niet bedoeld als provocatie.

De FIA gaf bij de stewards aan dat ze geen reden zagen om het moment door te sturen, want Russell zou zich aan de regels hebben gehouden. De stewards vinden niet dat Red Bull gelijk heeft, en ze zien ook geen bewijs voor hun claims. Ze gaan dus niet mee in het protest.

Antonelli

Dan was er ook nog de zaak van Andrea Kimi Antonelli, die als derde over de streep kwam op het Circuit Gilles Villeneuve. De Italiaan moest zich melden bij de stewards voor een moment vlak na de finish van de race. Hij had namelijk ingehaald, terwijl er in principe nog steeds een Safety Car-situatie was. Dit kon resulteren in een zware straf, maar hij kan opgelucht ademhalen.

De stewards hebben hem namelijk alleen een waarschuwing gegeven. Ze wijzen er wel op dat het voor een gevaarlijke situatie had kunnen zorgen, en dat dit niet de bedoeling is. Toch krijgt hij slechts een waarschuwing, en dit geldt ook voor Oscar Piastri, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Lance Stroll.

De uitslag blijft dus staan, en Russell blijft de winnaar van de Grand Prix.