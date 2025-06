Antonelli moet vrezen voor podiumplaats en moet zich melden bij de stewards

Andrea Kimi Antonelli pakte vandaag zijn eerste podiumplek uit zijn Formule 1-loopbaan. In Canada kwam hij als derde over de streep, maar mogelijk komt die positie in gevaar. Hij is één van de vele coureurs die zich bij de stewards moet gaan melden.

De slotfase van de Grand Prix van Canada verliep zeer chaotisch. Na de crash van de McLarens kwam de Safety Car de baan op. Meerdere coureurs gingen de fout in, waarna er incidenten werden weergeven als 'noted'. Even later werd duidelijk dat er een onderzoek wordt geopend naar Antonelli, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Lance Stroll.

Deze coureurs moeten zich melden vanwege een opvallend incident na afloop van de Grand Prix. Max Verstappen meldde zijn team dat er een groepje auto's aan het inhalen was, terwijl er in principe nog een Safety Car-fase was. Dit is tegen de regels, en kan in theorie resulteren in een zeer zware straf.

De Safety Car werd de baan opgestuurd, omdat McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren gecrasht in de slotfase. Aangezien het onmogelijk was om de baan op te ruimen in slechts een paar rondjes tijd, werd de race afgevlagd achter de Safety Car.

Ingewikkelde kwestie

De Safety Car dook echter de pits in, maar dat deden ze om niet in de weg te rijden bij de finish. De Safety Car-regels golden dus nog na de finish van de race, en dan mag er niet worden ingehaald. Antonelli, Piastri, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly en Stroll deden dat dus wel.

Vorig jaar was er een soortgelijke situatie na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De stewards openden toen een onderzoek, maar deelden slechts een aantal waarschuwingen uit. Wel gaven ze aan dat bij een volgende keer, er wel straffen konden volgen. Of dat nu het geval is, zal later blijken.