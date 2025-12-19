Kimi Antonelli hoopt dat Mercedes vanaf volgend seizoen hetzelfde scenario meemaakt als dat ze deden in 2014. Het team was toen het meest dominante van de grid en won toen zestien van de negentien races. Antonelli hoopt op een herhaling.

Door de nieuwe regelgeving hebben teams de kans om flink te verbeteren. Zo kan Mercedes opnieuw het meest dominante team worden en daar heeft Antonelli erg veel hoop voor, zo liet hij aan de internationale media weten.

'Dat zou de droom zijn'

"Hopelijk wordt het zoals in 2014, dat zou de droom zijn. Je weet het maar nooit. Ik denk dat dit zelfs een nóg grotere reglementswijziging is dan in 2014, omdat ook aan de chassis- en aerodynamische kant alles verandert", aldus het Italiaanse talent. "Maar ik heb volledig vertrouwen in Mercedes en het werk dat ze doen. Ik heb behoorlijk wat tijd in de fabriek doorgebracht, de vooruitgang in de windtunnel gezien, en ook bij High Performance Powertrains de progressie op de testbank gezien. Het ziet er veelbelovend uit, maar we weten natuurlijk niet wat de anderen doen."

Wanneer laat Mercedes haar echte kracht zien?

Volgens Antonelli laat de kracht van Mercedes nog even op zich wachten: "Ik denk dat het belangrijkste is dat we tijdens de eerste test in Barcelona een betrouwbare auto hebben en veel ronden kunnen rijden, daarvan leer je het meest. En wat betreft de echte performance, dat zullen we wel zien in Melbourne, gok ik. Natuurlijk, kijkend naar wat ze in het verleden hebben gedaan, zou het een droom zijn om een soortgelijk scenario te krijgen en om te kunnen strijden voor een wereldkampioenschap."

De rookie eindigde zijn allereerste seizoen als zesde en is daarmee de hoogst geëindigde rookie van het seizoen. De Italiaan wist het alleen nog niet op te nemen tegen zijn teamgenoot George Russell. Vanaf volgend seizoen mag de Italiaan het opnieuw proberen.