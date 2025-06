Woedende Sainz gelooft niet meer in succes: "Hele weekend verpest"

Carlos Sainz staat vandaag voor een zware opgave in de Grand Prix van Canada. In de kwalificatie werd hij geblokkeerd door Isack Hadjar, en daar was Sainz niet blij mee. Volgens de Spanjaard is zijn hele weekend nu verpest.

Sainz en zijn team Williams zagen er snel uit in de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve. De Spanjaard had in het eerste kwalificatiegedeelte een snelle ronde nodig, en dat leek hem ook te lukken. Hij kwam echter de Racing Bulls-bolide van Isack Hadjar tegen.

De Fransman had van zijn team te horen gekregen dat Sainz zijn rondje had afgebroken. Hij had dus niet verwacht dat Sainz eraan zou komen. De stewards grepen na de sessie in, en gaven Hadjar een gridstraf van drie plaatsen. Voor Sainz was dit een doekje tegen het bloeden.

'Kan me niets schelen'

Na de kwalificatie reageerde hij woedend in gesprek met de internationale pers: "Het kan me niet schelen of ik snel was. Als je in Q1 iemand voor je hebt die midden op de baan blijft rijden en je kwalificatie om zeep helpt, dan is je hele weekend meteen verpest."

Boos op Hadjar

Sainz was niet blij met de actie van Hadjar. De Spanjaard verbaasde zich over het gedrag van de jonge Racing Bulls-coureur: "Ik was verbaasd dat hij daar niet uitweek. Ik verloor al een tiende of twee door de vuile lucht. Toen dat ik nog dat hij een spelletje aan het spelen was. Dat was nog geen directe belemmering, maar het was zeker wel frustrerend."

Sainz noteerde de zeventiende plaats in de kwalificatie. Hij wist alleen Lance Stroll, Liam Lawson en Pierre Gasly achter zich te houden. Sainz zal wel een plekje opschuiven op de grid, want Red Bull-coureur Yuki Tsunoda ontving gisteren een gridstraf van tien plaatsen. De Japanner had ingehaald onder de rode vlag in VT3.