Sainz zorgt voor kippenvel met eerste rondje op nieuw F1-circuit

Carlos Sainz heeft een zeer speciale dag achter de rug. Op zaterdagavond mocht hij als eerste Formule 1-coureur meters maken op het asfalt, wat volgend jaar het nieuwe thuis moet worden voor de Spaanse Grand Prix. Het was een emotioneel moment voor de Williams-coureur.

In Madrid werd een speciale demorun georganiseerd om de nieuwe Madring aan de wereld te laten zien. Op het complex in Madrid wordt er nog hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor de komst van de Formule 1. Een aantal delen van de baan gaat over de openbare weg, en Sainz mocht daar op zaterdagavond voor het eerst rijden.

Droom komt uit voor Sainz

Zijn eerste kennismaking met de Madring bezorgde de Spanjaard kippenvel. Tienduizenden fans waren naar de toekomstige F1-baan gekomen om te kijken hoe Sainz en een aantal jonge coureurs voor spektakel zorgden. Sainz nam plaats achter het stuur van de FW45 uit 2023, en met deze auto reed hij een aantal runs op de openbare delen van de Madring.

Te zien is hoe hij een aantal donuts draait en zwaait naar de aanwezige fans. Aan het einde van de demorun werd Sainz ook nog rondgereden, terwijl hij met een Spaanse vlag naar het publiek zwaaide. Na afloop liet Sainz weten dat het een droom is die uitkomt.

De toekomst van de Spaanse Grand Prix

Sainz en zijn concullega's zullen volgend jaar voor het eerst echt gaan racen op de Madring. Het nieuwe circuit wordt de thuisbasis voor de Grand Prix van Spanje. Deze race werd tot dit jaar verreden in Barcelona, maar daar verliezen ze deze titel. Of Barcelona in de toekomst op de kalender blijft staan, is vooralsnog onduidelijk.

De bouw van het nieuwe circuit in Madrid is vorig jaar begonnen. Het gaat om een semi-stratencircuit met onder meer een reusachtige kombochten en een tunneltje.