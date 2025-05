Marko gelooft heilig in Verstappen en gaat gewaagde weddenschap aan

Max Verstappen start de Grand Prix van Spanje morgen vanaf de derde plaats. De Nederlandse coureur lijkt weinig hoop te hebben op een goed resultaat, maar Helmut Marko denkt daar anders over. Hij lijkt zelfs een weddenschap te zijn aangegaan over de zegekansen van Verstappen.

Verstappen kon in de kwalificatie in Spanje niet tippen aan de tijden van McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs van de papajakleurige renstal waren een klasse apart, en Verstappen leek zich dat na afloop ook te realiseren. Hij weet dat het een zware race gaat worden, en wil zelfs niet aan een mogelijke vijfde wereldtitel denken.

Waar Verstappen nogal negatief lijkt te zijn over zijn zegekansen, denkt Red Bull-adviseur Helmut Marko daar anders over. De Oostenrijker klinkt al het hele weekend heel opgewekt, en hij durft zelfs te zeggen dat het onderlinge verschil met McLaren kleiner is geworden.

Marko gaat weddenschap aan

Volgens De Telegraaf gelooft Marko ook heilig in de zegekansen van Max Verstappen. De krant meldt namelijk dat Marko weer een weddenschap heeft afgesloten over een mogelijke zege van Verstappen. Volgens De Telegraaf heeft Marko namelijk een wedje lopen met Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase.

Marko lijkt alle vertrouwen te hebben in de zege, hij heeft daar dan ook op ingezet in zijn weddenschap met Lambiase. Verstappen start morgen als derde, en historisch gezien is dat niet de plek waar vandaan je kan winnen in Barcelona. In de 34 Grands Prix die op dit circuit zijn verreden startte de winnaar 31 keer op de eerste startrij.

Kansen

Voor Verstappen zijn er in ieder geval nog genoeg kansen. De Nederlander weet dat men bij McLaren vrij is om te vechten, aangezien het team weigert een kopman aan te wijzen. Hij kan zich ook laten inspireren door Richard Verschoor, die in de sprintrace van de Formule 2 bewees dat een inhaalrace naar de zege niet onmogelijk is in Barcelona.