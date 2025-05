"Max Verstappen denkt niet aan de wereldtitel: "Gat alleen maar groter geworden"

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie in Spanje realistisch. Hij wist dat de McLarens te snel waren, en hij lijkt ook niet te denken aan betere resultaten. Verstappen stelt zelfs dat hij het niet wil hebben over een eventueel kampioenschap.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren in de kwalificatie in Spanje simpelweg te snel voor de rest van het veld. Verstappen probeer ze bij te houden, maar zijn snelste rondje was goed voor de derde tijd. In de race wordt het een zware klus om de McLarens van de zege te houden, en dat weet Verstappen ook wel.

Denken aan de zege

Na afloop van de kwalificatie maakte Verstappen een relaxte indruk. Bij De Telegraaf ging hij iets dieper in op de mogelijke kans op de zege: "Gelukkig heb ik er dit jaar toch al twee van McLaren kunnen afsnoepen." In de eerste bocht kan er mogen veel gebeuren, maar daar denkt Verstappen niet aan: "Het heeft ook geen zin om alles te riskeren, als je weet dat je tekort komt."

Geen verrassing

Voor Verstappen komt het resultaat niet uit de lucht vallen: "Nee, dit komt niet als een verrassing. Het liefste wil ik altijd winnen, maar ik weet ook dat dat in de Formule 1 niet altijd kan. Ik denk dat ik al heel veel mooie wedstrijden en titels heb kunnen winnen. Daar krijg je dan ook een beetje berusting van, misschien. Weet ik veel. Het maakt ook niet uit. Ik weet dat ik altijd mijn best doe en maximaliseer."

Verstappen denkt niet aan de titel

Vorig jaar was Verstappen heel kritisch in Barcelona, maar nu komt hij minder fel geworden: "De achterstand is alleen maar groter geworden."

Teambaas Christian Horner sprak dit weekend nog over titelkansen, maar Verstappen zet dat uit zijn hoofd: "Ik ben niet degene die dat zegt. Ik heb het dit jaar nog niet over de titel gehad. Daar ben ik op dit moment helemaal niet mee bezig. Ik wil er elke race het maximale uithalen en dan snel naar huis."