Marussia
Marussia
- Team naam Marussia
- Basis Banbury, Rusland
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 2012
- Podiums 0
- Wereldkampioen -
- Pole posities 0
- Snelste race rondes -
- 19.771 reacties op Marussia
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Marussia
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Formula One World Championship Esteban Ocon (FR...
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Formula One World Championship Pascal Wehrlein ...
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Formula One World Championship Roberto Merhi (E...
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Formula One World Championship Will Stevens (GB...
15 nov 2015Album
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Formula One World Championship Alexander Rossi ...
14 nov 2015Album
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Formula One World Championship Will Stevens (GB...
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Formula One World Championship Will Stevens (GB...
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Formula One World Championship Esteban Ocon (FRA) Manor Racing MRT05. 07.10.2016. Formula 1 World Championship, Rd 17, Japanese Grand Prix, Suzuka, Japan, Practice Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Japanese Grand Prix - Practice Day - Suzuka, Japan Manor Marussia F1 Team Suzuka Japan Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Suzuka Circuit Japan Japanese Friday October 07 7 10 2016 Action Track
7 okt 2016Album
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Formula One World Championship Pascal Wehrlein (GER) Manor Racing MRT05. 07.10.2016. Formula 1 World Championship, Rd 17, Japanese Grand Prix, Suzuka, Japan, Practice Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Japanese Grand Prix - Practice Day - Suzuka, Japan Manor Marussia F1 Team Suzuka Japan Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Suzuka Circuit Japan Japanese Friday October 07 7 10 2016 Action Track
7 okt 2016Album
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Formula One World Championship Will Stevens (GBR) Manor Marussia F1 Team. 29.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 29 11 2015 Action Track
29 nov 2015Album
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Formula One World Championship Will Stevens (GBR) Manor Marussia F1 Team at the start of the race. 29.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 29 11 2015 Action Track
29 nov 2015Album
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Formula One World Championship Will Stevens (GBR) Manor Marussia F1 Team. 29.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 29 11 2015 Action Track
29 nov 2015Album
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Formula One World Championship Roberto Merhi (ESP) Manor Marussia F1 Team. 29.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 29 11 2015 Action Track
29 nov 2015Album
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Formula One World Championship Will Stevens (GBR) Manor Marussia F1 Team. 29.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Race Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Race Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Sunday 29 11 2015 Action Track
29 nov 2015Album
In beeld:
Formula One World Championship Roberto Merhi (ESP) Manor Marussia F1 Team. 27.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Friday 27 11 2015 Action Track
27 nov 2015Album
In beeld:
Formula One World Championship Will Stevens (GBR) Manor Marussia F1 Team. 27.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Friday 27 11 2015 People Portrait
27 nov 2015Album
In beeld:
Formula One World Championship Roberto Merhi (ESP) Manor Marussia F1 Team. 27.11.2015. Formula 1 World Championship, Rd 19, Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Practice Day. Motor Racing - Formula One World Championship - Abu Dhabi Grand Prix - Practice Day - Abu Dhabi, UAE Manor Marussia F1 Team Abu Dhabi Abu Dhabi Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one November Abu Dhabi Yas Marina Circuit Yas Marina UAE United Arab Emirates Friday 27 11 2015 Close Ups Portrait
27 nov 2015Album
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18 nov 2017 08:04
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08:04F2
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16:03F1
10 sep 2017 09:34
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09:34F1
26 jul 2017 09:59
-
09:59F1
28 jun 2017 10:15
-
10:15F1
11 mei 2017 11:27
-
11:27F2
10 mei 2017 17:20
-
17:20F1
09 mei 2017 11:49
-
11:49F1
21 apr 2017 10:15
-
10:15F1
30 jan 2017 14:27
-
14:27F1
06 dec 2016 11:27
-
11:27F1
11 okt 2016 07:00
-
07:00F1
08 okt 2016 08:22
-
08:22IndyCar
26 jul 2016 09:59
-
09:59F1
19 jul 2016 09:23
-
09:23F1
17 jul 2016 11:29
-
11:29F1
10 jul 2016 07:27
-
07:27IndyCar
05 jul 2016 15:15
-
15:15F1
-
11:49F1
03 jul 2016 16:56
-
16:56F1
28 jun 2016 09:41
-
09:41F1
11 jun 2016 12:44
-
12:44F1
02 jun 2016 10:36
-
10:36F1
28 mei 2016 13:51
-
13:51F1
26 mei 2016 13:22
-
13:22F1
25 mei 2016 14:27
-
14:27F1
22 mei 2016 17:06
-
17:06DTM
28 apr 2016 09:28
-
09:28F1
21 apr 2016 12:45
-
12:45F1
20 apr 2016 09:28
-
09:28F1
16 apr 2016 07:05
-
07:05IndyCar
05 apr 2016 12:45
-
12:45F1
03 apr 2016 12:36
-
12:36IRL
31 maa 2016 11:33
-
11:33F1
30 maa 2016 10:59
-
10:59WEC
22 maa 2016 10:59
-
10:59F1
18 maa 2016 09:36
-
09:36F1
16 maa 2016 20:16
-
20:16F1
-
09:28F1
05 maa 2016 09:41
-
09:41F1
27 feb 2016 08:15
-
08:15F1
18 feb 2016 15:05
-
15:05F1
15 feb 2016 09:28
-
09:28F1
13 feb 2016 09:00
-
09:00IRL
26 jan 2016 12:45
-
12:45F1
-
11:48F1
20 jan 2016 16:52
-
16:52F1
06 jan 2016 11:27
-
11:27F1
23 dec 2015 15:00
-
15:00F1
20 dec 2015 18:30
-
18:30F1
-
18:21F1
19 dec 2015 14:25
-
14:25F1
05 dec 2015 10:10
-
10:10F1
04 dec 2015 10:43
-
10:43F1
29 nov 2015 13:11
-
13:11F1
Historie Marussia
-
Coureur#
-
Marussia
-
2015
53
-
98
-
28
-
2014
17
-
4
-
2013
22
-
23
-
DatumGrand PrixQR
-
27 - 29 nov1918
-
13 - 15 nov1717
-
30 - 1 nov1615
-
23 - 25 okt1712
-
9 - 11 okt1713
-
25 - 27 sep1818
-
18 - 20 sep1914
-
4 - 6 sep1315
-
21 - 23 aug1515
-
24 - 26 jul1915
-
3 - 5 jul1912
-
19 - 21 jun1614
-
5 - 7 jun1617
-
21 - 24 mei1816
-
8 - 10 mei1917
-
17 - 19 apr1816
-
10 - 12 apr1915
-
27 - 29 maa1915
-
13 - 15 maa19